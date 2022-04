Homicidios van al alza en Michoacán, es el segundo estado en incidencia a nivel nacional

Morelia, Michoacán.- Homicidio tras homicidio se registra en Michoacán, los números no bajan, a diario se reportan asesinatos en el estado, antier 20 muertos, ayer 7, en promedio, en lo que va del año son 8.4 los asesinados por día.

Durante la conferencia mañanera del día de hoy, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, reveló que desde el 2018 los homicidios dolosos en el estado, van al alza. En Michoacán las autoridades estatales han tenido una política de silencio frente al tema, en el primer semestre de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, pocas veces se habla de los números que se registran en relación con el homicidio.

En una gráfica que presentó la secretaría, también informó que Michoacán está en el segundo lugar a nivel nacional en la incidencia del homicidio, y que en marzo se registraron 272 homicidios, 20 más que el mes anterior.

Leer más: ¿Guardia Nacional no da resultados? Michoacán al alza en homicidios

De enero a marzo del 2022 los homicidios registrados en Michoacán son 756, lo que coloca al estado en segundo lugar a nivel nacional, la delantera la lleva Guanajuato con 766, solo 20 homicidios más, en tercer lugar, se encuentra el Estado de México, donde se registraron 629 asesinatos, la titular de la SSPC señaló a estos estados como parte de la mayor concentración de homicidios en México.

“En marzo los homicidios aumentaron, respecto de los cuatro meses anteriores, (...) seis entidades concentran el 50 por ciento de los homicidios dolosos; ellos son Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Seguimos fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad en las seis entidades que tienen más homicidios”, señaló la secretaria.

Michoacán en los últimos meses ha sido escenario de matanzas, en febrero un video donde se veía un presunto fusilamiento de 17 personas en el pueblo de San José de Gracia, fue noticia internacional, un grupo armado colocó a las personas frente a una pared para después dispararles, las autoridades estatales y municipales llegaron horas después al lugar de los hechos, y los cuerpos hasta el momento no han sido localizados.

Y a poco más de un mes un grupo de 20 personas fue asesinado en Zinapécuaro, al interior de un palenque clandestino. Un grupo armado irrumpió en el sitio para intentar asesinar a un líder del CJNG en el oriente de Michoacán.

En alguna ocasión, el gobernador de Michoacán, al ser cuestionado sobre los altos índices de asesinatos en el estado, negó que los datos del Sistema Nacional de Seguridad fueran ciertos, y dijo ante los periodistas «Nosotros tenemos otros datos».

Leer más: 82 homicidios diarios en primer trimestre del 2022: Rosa Icela Rodríguez

«Del día 14 de febrero tenemos 8 homicidios, el día 15 de febrero, a mí me sorprendió, tuvimos 11, pero no es correcto el dato de 23, el día 14 de febrero, es incorrecto, no es real», señaló el mandatario estatal en la rueda de prensa que otorgó aquel día, solo unos días antes de la matanza en San José de Gracia.