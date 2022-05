Honorina corrió por su vida, pero terminó tirada en un monte de Michoacán, el feminicida sigue libre

La búsqueda no únicamente se hizo para encontrarla a ella, también buscaban a Artemio, durante días continuaron cazando al presunto feminicida, en el monte, en los caminos del pueblo, en las casas de sus parientes, pero no pudieron dar con su paradero .

Honoria también buscó ayuda en la casa de una de sus amigas, pero desafortunadamente ella no se encontraba en su hogar, por lo que tomó la decisión de esconderse en el monte, de ahí llamó a su hijo para informarle de la situación, mientras corría por su vida. Durante la llamada le dijo “¡Ya me encontró!”, se escucharon unos balazos y Honorina ya no respondió más.

Eliza Flores Reportera Web

Me conocen como Eliza Flores, soy egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde pequeña tuve la curiosidad de trabajar para revistas de divulgación científica. Comencé con la fotografía durante el 2020, lo que me llevó a formar parte de un medio local llamado Changoonga.com, donde me desarrolle como fotoperiodista y participe como co conductora en la radio a través del 91.5 FM. Desde el 5 de abril del 2022 ingresé a laborar para El Debate, desempeñando el puesto de Reportera Web, cubriendo el estado de Michoacán.