Horarios del programa "Verano Divertido" de la SEP del 29 de junio al 3 de julio

México.- El programa "Verano Divertido" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) continúa durante estas vacaciones en el marco de la pandemia del COVID-19 para que alumnas y alumnas sigan aprendiendo desde casa.

"Verano Divertido" se transmite de lunes a viernes en distintos horarios para cada nivel de educación básica: preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de los canales de Ingenio TV, TV UNAM y Canal Once TV.

Canal Once: 11.2 (TV abierta), 280 (Dish), 311 (Izzi), 330 (Sky), 144 (Total play), 311 (Star TV).

11.2 (TV abierta), 280 (Dish), 311 (Izzi), 330 (Sky), 144 (Total play), 311 (Star TV). TV UNAM: 20.1 (TV abierta), 120 (Axtel, Sky, Dish y Megacable), 20 (Izzi y Total play).

20.1 (TV abierta), 120 (Axtel, Sky, Dish y Megacable), 20 (Izzi y Total play). Ingenio TV: 14.2 (TV abierta), 135 (Megacable), 164/367 (Total play), 306 (Dish), 131 (Axtel), 260 (Sky), 480 (Izzi).

Horarios y programación

Preescolar

A las 9:30 horas (hora CDMX) inicia el programa de ciencias. La programación para preescolar es transmitida en Canal Once y TV UNAM de las 10:00 a las 11:00, conformada por las secciones de "Giro de la ardilla", "Libros en acción", "Gato garabato" y "Me late chocolate".

Imagen: SEP

1 y 2 de primaria

Para primer y segundo grado de primaria, los cursos se transmiten en TV UNAM y Canal Once de las 11:00 a las 12:00 horas (hora CDMX), conformados por las secciones de "Once niños se llena de naturaleza", "Libros en acción", "Giro de la ardilla" y "Me late chocolate".

Imagen: SEP

3 y 4 de primaria

De las 12:00 a 13:00 horas (hora CDMX) se transmiten los cursos para tercero y cuarto de primaria, conformados por los programas de "Once niños se llena de naturaleza", "Ponte pila" y "Me late chocolate".

Imagen: SEP

5 y 6 de primaria

De las 13:00 a 14:00 horas (hora CDMX) tiene lugar la programación para estudiantes de quinto y sexto grado, conformada por las secciones de "Libros en acción", "Once niños se llena de naturaleza", "Giro de la ardilla" y "Gato garabato", alternados.

Mientras que de las 17:00 a las 18:00 hrs se transmite la actividad familiar.

Imagen: SEP

Secundaria

Los alumnos y alumnas de secundaria podrán disfrutar de las cápsulas de video transmitidas de lunes a viernes de las 11:00 a las 13:00 horas (hora CDMX) a través de Ingenio TV, conformada por programas como "Serpientes y escaleras", "Aprende a aprender" y "Telecuantrix".

Imagen: SEP

Bachillerato

Las cápsulas de video para los estudiantes de bachillerato se transmiten de las 13:00 a las 15:00 horas (hora CDMX) a través de Ingenio TV, con los programas de "Construye TV", "En los zapatos de...", "Lanzamiento 750" y "De universitarios para universitarios. Con ciencia de la ciencia".

Imagen: SEP

Mientras que de las 15:00 a las 19:00 horas tiene lugar el "esparcimiento familiar", con programas como "X México", "Suena familiar" y "History Channel".

Imagen: SEP

