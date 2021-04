"Horas más, unas horas menos, no pasa nada": Ricardo Sheffield al arrancar tarde su campaña

León, Guanajuato.- Con 12 horas de retraso inició este lunes su campaña electoral el candidato a la alcaldía de León, Ricardo Sheffield Padilla, debido a que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) dejó al último la aprobación de las candidaturas del partido en que milita: Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Ante la situación, el ex titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) señaló en sus redes sociales: "Horas más, unas horas menos, no pasa nada. Tenemos la pasión y las ganas para transformar León... Tras una década de gobiernos incapaces, unas horas más no van a hacer la diferencia".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con una sonrisa en el rostro, el ex alcalde de León, Guanajuato, y aspirante para contender de nuevo por el mismo puesto en las próximas elecciones del 6 de junio dejó en claro que "Aunque los demás (PAN, PRI, PVEM, PT y MC) tomen unas horas de ventaja, ningún inconveniente, jugada, ni ofensa, nos hace perder el entusiasmo".

Lo anterior fue señalado en torno al actuar del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el cual debía aprobar todas las candidaturas antes de las 00:00 del día 5 de abril, pero, inició sesión a las 23:30 del día 4 y finalmente la candidatura de Sheffield Padilla se aprobó hasta las 12:00 horas de ayer.

Lee más: Pedro Kumamoto inicia campaña electoral y lo tunden en redes

Fue así que el morenista arrancó tarde su campaña electoral sobre el famoso Puente del Amor de León, Guanajuato, obra que él mandaría hacer en su administración pasada (2009-2012) y que según señalan los leoneses fue mandado edificar en honor a su entones segunda esposa, Renata Arévalo.

En su primer acto Ricardo Sheffield habló con los vecinos de la colonia Santo Domingo, al sur de León, mediante una Asamblea de Barrio, en donde se comprometió a llevar la Cuarta Transformación al tercer municipio más poblado de todo México.

“Me tocaron hacer muchos otros puentes, pero el gran puente que voy a construir, es el puente entre León y el presidente Andrés Manuel López Obrador”

Dijo el expanista en su discurso.

"Horas más, unas horas menos, no pasa nada": Ricardo Sheffield al arrancar tarde su campaña

Algunos de los otros candidatos que buscan dirigir la Presidencia Municipal de León son: Alejandra Gutiérrez, del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Pablo Delgado de Movimiento Ciudadano (MC), Juan Pablo Marún del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Contreras del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

MORENA en Guanajuato

En sesión extraordinaria el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato rechazó el registro de los candidatos de MORENA a las presidencias municipales de once municipios: Guanajuato, Salamanca, Celaya, Apaseo el Grande, Cortazar, Cuerámaro, Tarimoro, Moroleón, Dolores Hidalgo, Victoria y Pueblo Nuevo.

Lee más: Realizará gira Marcelo Ebrard para conseguir vacunas Covid-19

Además, el partido no cumplió los criterios de paridad de género (50 por ciento de las candidaturas asignadas a mujeres y el otro 50 por ciento a hombres) y no entregó la documentación requerida, como las cartas de residencia.