Hospital General “Dr. Miguel Silva” de Morelia se declara saturado con pacientes covid-19

Morelia, Michoacán.- El Hospital General “Dr. Miguel Silva”, mejor conocido como Hospital Civil de Morelia, ha declarado que ha llegado a su máxima capacidad en la atención para pacientes COVID-19 por lo que no podrá recibir más enfermos, informó la noche de este martes la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

Debido a esta situación, el gobierno de Michoacán pide a la población en general que en caso de que alguna persona contagiada con Covid-19 requiera atención médica marque a las líneas telefónicas 911 o al 800 123 2890 parar recibir orientación y atención antes de que salga de casa.

Sera por medio de las llamadas telefónicas que el personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) evaluará la condición de salud de cada paciente covid y les asignará una unidad médica a la cual podrán acudir en caso de ser necesario.

Mediante el comunicado de prensa la Secretaría de Salud de Michoacán "exhorta a la población para que siga este lineamiento", pues aclara que de lo contrario "el paciente deberá permanecer en el exterior del Hospital Civil en tanto se libere un espacio".

La dependencia también pide paciencia en los pacientes menos graves, pues darán prioridad en los traslados a toda persona que cuente con dificultad para respirar de manera súbita y que no cuenten con un tanque o concentrador de oxígeno domiciliario.

De nueva cuenta, las autoridades sanitarias del estado de Michoacán, así como el propio gobernador, Silvano Aureoles Conejo, han emitido mensajes en sus redes sociales en las que se solicita a la población en general acatar los protocolos sanitarios para cortar la cadena de contagios.

"La autoridad hospitalaria reitera que, si no se frena la movilidad, el sistema hospitalario podría colapsar como en estados vecinos, por lo que la sociedad es la única que puede evitarlo, priorizando y valorando su vida y salud"

Se lee en el comunicado. Por su parte Silvano Aureoles posteó en sus redes sociales:

"Por ti, por tu familia y por todos a tu alrededor, sé responsable y acata las medidas sanitarias en todo momento y lugar. Ya no hay camas disponibles para atender a más enfermos de COVID-19, así que no permitamos que Michoacán entre a un escenario de pesadilla"

Los últimos protocolos sanitarios que han emitido parar aplicar a lo largo y ancho del estado de Michoacán son los siguientes:

Todos los comités municipales de seguridad en salud tendrán que sesionar para establecer el cierre parcial de actividades en municipios de alto riesgo. Entre las recomendaciones está cerrar temprano, de jueves a sábado los establecimientos de actividades no esenciales, mientras que el domingo será cierre total. Los Guardianes de la Salud harán mayor vigilancia para asegurarse que en los negocios se cumplan con:

• Filtro sanitario, con gel antibacterial y medición de temperatura

• Ruta de entrada y salida

• Señalética de sana distancia

• Aforo permitido Plan de vigilancia, que implica una evaluación quincenal del riesgo, municipio por municipio, al interior de los comités municipales. Hacer cumplir de manera contundente las medidas señaladas por la autoridad en salud. Reforzar las medidas de vigilancia del transporte público. Sigue prohibida la celebración de eventos masivos, como son fiestas, jaripeos, bailes, peleas de gallos y cualquier otra situación que haga que se concentren personas.

Cabe mencionar que apenas la mañana de ayer el gobernador de Michoacán alertaba a los ciudadanos "estamos a un paso de que se nos acaben las camas. Si no apretamos las medidas en una semana ya no vamos a tener espacios para atender a los enfermos”, mientras que mencionaba que la situación más complicada se presentaba en los municipios de Morelia, Zamora, La Piedad y Sahuayo, por lo que reiteró la petición que se evite salir a la calle si no es necesario.