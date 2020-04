Hospital labora sin protocolos ante el covid-19 en Oaxaca

Oaxaca.- Durante la fase 3 de la pandemia por coronavirus, trabajadores del Hospital del ISSSTE “Presidente Juárez”, en la capital de Oaxaca, dieron a conocer que laboran sin protocolos de protección ante un posible contagio, según información de Aristegui Noticias.

Esto, ha ocasionado que empleados de salud estén aislados ante la posibilidad de estar infectados, sus compañeros aseguran que están exponiendo su salud.

Aproximadamente 25 trabajadores manifestaron que a pesar de existir un área de Covid-19, el viernes 24 de abril fue detectado un caso positivo de en el área de urgencias.

Recalcaron que no contar con un protocolo para tratar pacientes con sintomas de coronavirus está poniendo en riesgo su integridad y la de sus familiares, por ello, piden a las autoridades que sus demandas sean escuchadas.

“No podemos seguir exponiendo nuestras vidas ante esta situación, el paciente del pasado viernes no estuvo aislado, no estuvo en espacio Covid, estuvo conviviendo con el resto de los pacientes y con nuestros compañeros médicos, y esto ocurrió, porque justamente no hay un protocolo, y hasta hoy lunes no se ha sanitizado esa área, seguimos trabajando ahí”, dijo el médico Víctor Cruz Lucas.

