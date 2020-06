Hospitalizan a Alcalde de Durango

Durango.- Jorge Salum del Palacio, Presidente Municipal de Durango, fue internado hoy para recibir atención médica por problemas de hipertensión, y él mismo descartó que haya sido contagiado de Covid-19, en un mensaje grabado desde una cama de hospital.

Hola, ¿cómo están? me da mucho gusto saludarlos y agradecerles sus muestras de apoyo y su preocupación, estoy ahorita en revisión, no tengo Covid, ¿eh?, para que no se asusten a los que hemos convivido, no pasa nada, es un problema que ahorita se está revisando, creo que pronto voy a estar ya de regreso, así que a echarle muchas ganas, uno saludo a todos, un abrazo, con mucho afecto", dijo esta noche en Twitter.