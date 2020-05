Hoy No Circula aplicará en San Luis Potosí a partir del lunes

San Luis Potosí.- A partir del próximo lunes 4 de mayo se aplicará el programa Hoy No Circula en la capital de San Luis Potosí con el fin de mitigar la movilidad de las personas en la ciudad ante la contingencia sanitaria por el coronavirus.

Así lo anunció la Dirección de Seguridad Pública del municipio, y señaló que la medida forma parte del llamado Operativo COVID-19, una serie de acciones orientadas a reforzar las medidas preventivas contra la pandemia.

La medida entrará en vigor a partir de la próxima semana en un horario de las 5:00 a las 00:00 horas, y limitará la circulación de vehículos y mototicletas en función de la nomenclatura de sus placas de la siguiente manera:

Vehículos con números impares (1, 3, 5, 7 y 9) dejarán de circular el lunes 4 de mayo, mientras que los de números pares (2, 4, 6, 8 y 0) lo harán a partir del martes 5.

La restricción se aplicará de manera alternada, es decir, un día unos y otro día los otros.

Sin embargo, no aplicará para todos; los vehículos que no formarán parte del Hoy No Circula serán los siguientes:

Transporte público

Taxis

Transporte de carga

Vehículos conducidos por médicos y trabajadores de la salud (portar identificación)

Vehículos conducidos por personas con alguna discapacidad

Vehículos conducidos por personal de seguridad pública y privada (portar identificación)

Servicios de mensajería

Servicios funerarios

Distribución de energéticos

Distribución de agua potable

Abasto de alimentos y abarrotes

Vehícuos utilizados por supermercados

Oficiales de ferrocarriles y aeropuertos

Asimismo, se cerrarán algunas de las vialidades principales de la ciudad, como el Circuito Interior, avenida Salvador Mana Martíne, bulevar Río Españita, primer cuadro del Centro Histórico y bulevar río Santiago.