Hoy No Circula en Puebla es cancelado por ser contraproducente

Puebla.- El Gobernador de Puebla, reconoció que el programa Hoy No Circula resultó ser contraproducente y ya no es necesario en relación por la pandemia de Covid-19, ya que esta mañana adelantó que se emitirá un decreto para cancelar el programa.

El Gobernador, Miguel Barbosa Huerta señaló que debido a las aglomeraciones en el transporte público, los usuarios corren más riesgo de contagio que viajar en auto particular.

Mencionó que se va a emitir un decreto para cancelar el programa hoy no circula, ya que sirvió para controlar la curva en su momento y mantuvo los niveles de movilidad motora en ritmos nunca vistos en Puebla, pero hoy provoca efecto al revés, porque el Hoy No Circula resulta contraproducente ya que, quien no tiene manera de ir a su trabajo porque solomente s e tiene un coche, tomaría el transporte colectivo o transporte público y esto provocaría más riesgos de contagio, por eso ya no se aplica el programa Hoy No Circula.

Fue desde el pasado 7 de mayo que el Gobierno de Puebla decretó que en la entidad se aplicaría el programa Hoy No Circula, con la consigna de evitar la movilidad de los ciudadano y con esto, reducir los contagios de coronavirus.

El programa entró en vigor desde el lunes 11 de mayo y será vigente hasta el nuevo decreto de suspensión.

