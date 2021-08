Hoy inicia el taller de Verónica

Culiacán, Sinaloa.- En estos últimos tiempos son muchas las pérdidas que hemos vivido en nuestras vidas. Unas de familiares y otras de amigos cercanos, pero todas y cada una de ellas nos han marcado porque han sido muy difíciles de aceptar. Y tal vez sea porque no tuvimos la oportunidad de despedirnos de esa persona tan cercana a nosotros como los hubiéramos deseado. Y eso nos ha causado un gran dolor en nuestro corazón y a raíz de su muerte no hemos sabido aceptar que él o ella ya no volverá a estar a nuestro lado.

Por esta razón es que, la tanatologa Verónica de León, junto a EL DEBATE, presentan ocho sesiones con distintas temáticas para realizar ejercicios y lograr llegar al cierre óptimo del duelo mediante una interesante sesión en linea.

La tanatologa Verónica de León.

¿Cómo sé si es para mí?

Entre las muchas cosas que aprenderás en el taller están: las numerosas pérdidas significativas, descubrirás los tipos de duelo, comprenderás las perspectivas constructivistas del proceso del duelo, identificarás los determinantes del duelo y la resignificación del duelo para vivir con mayor serenidad y paz, esto de la mano con la tanatóloga Verónica de León. Al termino del mismo, sabrás comprender porqué te sientes de tal o cual manera después de haber perdido a una persona muy cercana a ti y por que estar en esta situación te afecta de tan particular modo.

Lo que hay que saber

Cuando ya seas parte del taller online se te ofrecerán los siguientes libros como apoyo: Aprender de la pérdida, del Dr. Robert Neimeyer; Tus zonas mágicas, de Wayne Dyer; El camino de tus lágrimas, Jorge Bucay. Todo esto bajo un costo accesible de 1200 pesos por el taller completo o bien, 400 pesos por semana. Ya puedes inscribirte en https://bit.ly/3BKCDBD o si tienes alguna duda, consultar en eventos@debate.com.mx.

Programa

DÍA 1 Lunes 2 de agosto 2021:

Fundamentos de la tanatología. Comprenderás qué es lo que estudia la tanatología y cómo ayuda a las personas en sus procesos.

DÍA 2 Viernes 6 de agosto 2021:

Tipo de pérdidas. Abordarán las distintas pérdidas, como la muerte, en la vida amorosa, económica, etc.

DÍA 3 Lunes 9 de agosto 2021:

El duelo. Reacciones físicas, psicológicas y emocionales. Analizarán la respuesta y las decisiones que se toman en esos sucesos.

DÍA 4 Viernes 13 de agosto 2021:

Determinantes del duelo. Los momentos que pueden llegar a cambiar la vida de las personas afectadas.

DÍA 5 Lunes 16 de agosto 2021:

Modelos constructivistas del duelo. Te ayudará a encontrar un equilibrio entre el dolor y la continuidad de la vida.

DÍA 6 Viernes 20 de agosto 2021:

Acompañamientos por pérdidas de seres queridos. La importancia de seguir adelante.

DÍA 7 Lunes 23 de agosto 2021:

Estrategias para acompañar en esta contingencia. El proceso de pérdida durante la pandemia y cómo sobrellevarlo.

DÍA 8 Viernes 27 de agosto 2021:

Ejercicios y cierre. Llevarás a cabo lo aprendido a la práctica para llegar a la sanación.

