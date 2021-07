Hoy inicia en Aguascalientes vacunación anti Covid-19 en mayores de 18 años de edad

Aguascalientes, Ags.- Hoy inició en Aguascalientes la vacunación masiva contra Covid-19 en la población de 18 a 29 años de edad, tal cual lo anunció ayer el gobernador Martín Orozco.

"Atención chavos de 18 a 29 años de los municipios de Cosío, San José de Gracia y Rincón de Romos, esta mañana les tengo buenas noticias. Mañana 21 de julio inicia la vacunación contra el COVID-19 para todas y todos ustedes. ¡Comparte esta información con tus amigos!", fue el mensaje que emitió este martes el gobernador panista para dar a conocer la buena noticia.

Hoy, en rueda de prensa, el gobernador panista resaltó que Aguascalientes se convierte en el primer Estado no fronterizo que vacunará a la población de 18 años y más.

La directora del Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU), Ruth Guzmán, fue la encargada de invitar a las personas mayores de 18 años a registrarse en la plataforma y asistir a aplicarse su vacuna contra el Covid-19.

Aseguró la líder de la juventud de Aguascalientes.

Marín Orozco señaló que espera una buena respuesta de los jóvenes de Cosío, San José de Gracia y Rincón de Romos.

"La vacuna ¡está funcionando! No es un tema de que no te puedas contagiar, sí, pero al hospital no llegas"