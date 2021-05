Hugo López Gatell será vacunado contra la Covid-19 este jueves

Ciudad de México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que se vacunará contra la Covid-19 este jueves al punto de las 9:00 horas. Explicó que no se inoculó antes porque no estaba entre la población prioritaria al tener 52 años de edad.

“Por supuesto que no me he vacunado porque no me había tocado, como lo he dicho, tengo 52 años. Mañana a las 9 de la mañana me toca vacunarme y lo haré con mucho gusto, ya me llegó el turno”, afirmó el funcionario durante la conferencia vespertina de este miércoles.

La estrategia nacional de vacunación priorizó la vacunación del personal de salud encargado de atender a los pacientes de Covid-19. Después se continuó con la inoculación de personas mayores de 60 años de edad con el fin de mitigar la letalidad de la enfermedad.

Ningún funcionario público tenía permitido vacunarse antes de tiempo, como fue el caso del presidente André Manuel López Obrador, quien se vacunó hace una semana durante la conferencia mañanera, mientras los mandatarios de otros países prefirieron que se les aplicara el biológico antes que a la población.

Para efecto de la vacunación de personas entre 50 a 59 años de edad y mujeres embarazadas, la Secretaría de Salud ya dio inicio al registro de las personas que deseen recibir el biológico.

De igual forma, en algunos estados inició la vacunación de la población ante citada y del personal docente.

Cabe mencionar que el subsecretario de salud dio positivo al virus Sars-Cov-2, causante de la Covid-19, el 20 de febrero del año en curso. Como consecuencia, López- Gatell permaneció 19 días en aislamiento preventivo.