ICATMI con más de 30 aviadores y adeudos a trabajadores, Gobierno de Michoacán hace oídos sordos

Morelia, Michoacán.- Acusan que hay más de 30 aviadores al interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI), y una serie de adeudos a los trabajadores de la institución. Durante la inauguración del «Festival Michoacán de Origen» empleados inconformes buscaron acercamiento con el Gobierno de Michoacán, pero fueron bloqueados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Acusan que Nayeli Pedraza Huerta, la directora del ICATMI, no se presentó a la última negociación con sus trabajadores para buscar una forma de resolver los adeudos, lo que los motivó a buscar a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, directamente en la celebración de inicio del festival, pero no se les permitió el acercamiento.

“Que nos paguen los adeudos que nos deben de todo el año 2022 y 2021, que saquen a todos los aviadores que hay en el ICATMI, hay más de 30 personas que están cobrando y que no trabajan en él, y son allegados y amigos de la directora Nayeli Pedraza Huerta”, esto fue acusado por Osiris Ceras Gómez, secretaría general del sindicato SITRAICATMI.

Con fuerte dispositivo de seguridad se evitó el acercamiento de los manifestantes / Eliza Flores DEBATE

Los manifestantes aseguran que este grupo de personas llegó al ICATMI junto con la directora, que se encuentran en nómina, pero nunca se han presentado a laborar, “a partir del primero de octubre que ella toma posesión, están sus contratos”, explicó la manifestante.

Esta serie de irregularidades fueron expresadas a la prensa poco tiempo antes de la llegada del mandatario estatal a CECONEXPO, lugar donde se lleva a cabo el festival y donde los manifestantes buscaron acercamiento, sin tener éxito.

“Que me permitan dirigirme a él - Ramírez Bedolla - pero el subsecretario ya vino y me dijo que me fuera a una mesa de negociación, que no estuviera aquí”, dijo Osiris Ceras. Otro de los manifestantes dijo “Lo que queremos es que nos escuche, se han encargado de bloquear todo el acceso con él, queremos que sepa de manera directa la cuestión que está pasando en el ICATMI”.

La inauguración del Festival Michoacán de Origen con manifestantes del ICATMI / Eliza Flores DEBATE

El pago de prestaciones se ha visto mermado, según lo explicado por la llegada de los «aviadores», ya que la nómina de esas más de 30 personas suman un monto de un millón 200 mil pesos, por mes.

Osiris Ceras además señaló que ya se han entregado todas las pruebas a Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, con lo que se acreditan los adeudos y pago a aviadores, sin embargo, nadie les ha dado respuesta a los señalamientos de las irregularidades que hay al interior de la institución académica.