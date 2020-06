IMSS asegura que indígenas no están mal atendidos ante Covid-19

México.- Más de 4.4 millones de personas pertenecientes a comunidades indígenas están siendo atendidas por el IMSS Bienestar en México, de un universo de población adscrita de 12.3 millones de derecho habientes.

Durante esta etapa de Covid-19, 644 de ellos han acudido al Triage (protocolo de intervención, método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencias y desastres) del IMSS Bienestar.

De este número, 263 indígenas fueron hospitalizados, a 97 se les practicó la prueba, 371 fueron atendidos de manera ambulatoria, fallecieron 55 de ellos con estatus de casos sospechosos y 22 fallecieron ya con la confirmación de que padecían de Covid-19, así lo informó, Gisela Lara Saldaña, titular de la Unidad del Programa IMSS Bienestar.

“Entonces, eso de que están mal atendidos los indígenas, quiero decirles que ¡No! Están bastante bien, por lo menos a los 12.3 millones que nos toca como responsabilidad, hemos perdido a 22 y si ustedes se fijan, la incidencia por cada 10 mil personas, tampoco es cierto que a los indígenas les va peor, déjenme decirles que no, aquí se muestra perfectamente 4.3 la incidencia, cuando la población rural en general es de 11.1”, detalló.

Gisela Lara Saldaña, titular de la Unidad del Programa IMSS Bienestar, atribuyó que las personas que se reconocen como indígenas, estén en menor grado de contagios, gracias a que son personas muy cuidadosas y limpias.

“Entonces, ¡No es cierto que están mal atendidos!, al contrario, creo que les está yendo mejor, son más cuidadosos los indígenas, los que se dicen indígenas, ¿y como definimos la parte indígena?, cuando una comunidad tiene el 40 por ciento en más de una lengua materna, entonces cuando levantamos el censo los consideramos indígenas, pero también puede haber indígenas en pueblos, pero las personas se consideran indígenas”, mencionó.

Afirmó que, hasta el día de hoy, IMSS Bienestar ha hecho un buen trabajo y por ello continúan a invitar a las personas a acudir a atención médica al mínimo síntoma.

“Yo sé que aquí (Palacio Nacional) decían, para no saturar los hospitales: “hasta que ya estés un poquito adelantada en tu enfermedad acude” Nosotros decimos: “En el momento que ya sientas que te duele el diente ¡Acude! Antes de que de algún modo se nos complique”, dijo.

Esto a razón de que, para llegar con el paciente hasta la capital del Estado, en dónde están las unidades de cuidados intensivos, es preferible que no lleguen en un estado grave, mencionó. Además de que el acudir a tiempo, les ha permitido a los médicos poder hospitalizar, desde su clínica al paciente con oxigenación, de modo que no se complique su estado de salud, y no tengan que llegar a ser un caso grave, explicó.

“Creo que eso ha sido un éxito, primero el filtro, porque evitamos que los compañeros se nos contagiaran, y la segunda, el estar ahí tan cerca de algún modo de las comunidades y estar muy pendientes, a través de los voluntarios, de nuestro personal de enfermería, de nuestros médicos de primer nivel, esto nos ha ayudado a tener muy buen control”, afirmó.

