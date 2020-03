IMSS no detendrá labores por paro nacional de mujeres

México.- Si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se solidarizó con el paro nacional #UnDíaSinNosotras por el Día Internacional de la Mujer, sus empleadas no pararán labores este lunes 9 de marzo, ya que eso afectaría a muchas mujeres derechohabientes que no recibirían atención médica.

La información fue dada a conocer por el director general del instituto, Zoé Robledo, que también manifestó su rechazo a cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

El titular del IMSS detalló que el 60% del personal del instituto son mujeres, de las cuales 253 mil 986 cuentan con base, mientras que 103 mil 338 se desempeñan como enfermeras.

Por ello, explicó que la dependencia a su cargo no podría suspender labores este lunes, pues de eso implicaría no anteder a casi 300 mil mujeres, de las cuales alredeor de 28 mil viven en zonasurbanas marginadas o rurales y que necesitan servicios médicos.

Robledo aseguró que "el espíritu solidario del Seguro Social y de sus trabajadoras" no consiste en que pueda haber o no sanciones por parar este día, sino que "saben cuál es su papel, cuál es su trabajo", aunque adelantó que las mujeres que decidan sumarse al paro no serán sancionadas de ninguna manera.