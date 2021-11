IMSS no le ha fallado a México en la atención de la pandemia por Covid-19: Zoé Robledo

Ciudad de México.-El director general del Seguro Social, Zoé Robledo afirmó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no le ha fallado el pueblo de México en materia de seguridad social y en la atención a la pandemia de Covid-19.

Así lo señaló durante la comparecencia ante las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social del Senado de la República para el enriquecimiento de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su comparecencia, el director del IMSS, señaló que el instituto se ha enfocado en fortalecer la seguridad social a través del crecimiento en personal, infraestructura hospitalaria, pues recordó que durante la emergencia sanitaria el Instituto contrató a 47 mil 185 trabajadores y trabajadoras por tiempo indeterminad para las 11 categorías de la salud.

Añadió que durante el ejercicio de 2021-2022 se lanzó la oferta más grande para especialización médica en toda la historia del IMSS con más de 10 mil plazas, lo que significó un crecimiento del 80 por ciento en los últimos cuatro años.

“Es una formación que no solamente ha mejorado en su cobertura territorial, sino también en la cantidad y el tipo de especialidades que estamos buscando formar, especialidades que necesita el IMSS: médicos de urgencias, intensivistas, anestesiólogos, no solamente los médicos que también pueden tener una participación en la práctica privada. Tenemos hoy ya con esto 224 nuevos cursos y además, 144 nuevas sedes”, mencionó Zoé Robledo.



En relación a la pandemia, Robledo explicó que el IMSS optó por invertir en infraestructura permanente con un modelo propio de Centros de Atención para el Covid-19, los cuales no son hospitales que se tengan que levantar, sino que ya quedan en la mayoría de ellos camas que será de mucha utilizad para lo que sigue.



Entre otras de las acciones que refirio el director del IMSS fue que los trabajadores por cuenta propia tengan mecanismos para acceder a los beneficios de la seguridad social. Refirió que en el caso de las y los trabajadores del hogar actualmente se han afiliado 37 mil 983 personas, con un promedio salarial diario de 208.8 pesos.

Por otra parte, hizo un reconocimiento al trabajo que desde el Poder Legislativo se ha realizado para garantizar que los hijos de padres pudieran acudir a las guarderías y ello ha permitido que a la fecha 48 mil 508 hijos e hijas de padres varones hayan sido atendidos en las guarderías del Seguro Social.