IMSS pide evitar reuniones ante casos de Ómicron en Día de la Candelaria

México.- A pocos días de que se celebre el tradicional Día de la Candelaria en México, este próximo 2 de febrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), llamó a la ciudanía a evitar reuniones masivas por motivo de esta fecha, esto ante el aumento de contagios Covid-19 motivado por la variante Ómicron.

A través de un comunicado, el doctor, Diego Balcón Caro, coordinador de Programas Médicos de Nutrición en la División de Promoción de la Salud señaló que, en caso de celebrar este 2 de febrero, la recomendación es que se haga atendiendo las medidas sanitarias como la sana distancia, uso de cubrebocas, higiene de manos a pesar de que se cuente con el esquema completo de vacunación.

“Si bien la población está actualmente comenzando a completar sus esquemas de vacunación por grupo de edad, no debemos olvidar que el estar vacunados no significa que no nos vamos a contagiar, sino que la vacuna nos protege de formas graves de la enfermedad, de tal modo que los contagios pueden seguir si bajamos la guardia y provocar que la pandemia se siga expandiendo”, abundó.

El especialista recordó que México cuenta con una cultura muy arraigada en los festejos, sobre todos los de carácter religioso; Sin embargo mencionó que es importante qu el población recuerde que la pandemia aún sigue y se ha extendido por diversos lugares, actualmente a través de la variante Ómicron que es altamente contagiosa.

"Sabemos muy bien que las familias en México somos muy tradicionales, entonces si vas a hacer alguna reunión en casa procura seguir las siguientes medidas: trata de que las personas con las que estás reuniéndote sean con las que convives habitualmente; trata de mantener ventilada el área donde se encuentran para evitar aglomeraciones en lugares cerrados", recomendó Balcón Caro.

En este sentido, el especialista también hizo un llamado a ser moderados con los alimentos que consumimos en la conmemoración del Día de la Candelaria, pues señaló que estos deben ser porciones deben ser moderadas y en caso contrario, en la medida de lo posible debe de ser compensada con actividad física.

"Si consumimos un tamal con una taza de atole, estaríamos hablando entre 900 y mil 1,100 kilocalorías. Para que nuestro organismo pudiera hacer un gasto energético equivalente a lo que acabamos de consumir, tendríamos que correr una distancia de 15 kilómetros aproximadamente a una velocidad de siete kilómetros por hora", añadió.