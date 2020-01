IMSS salva a mujer alcanzada por una bala perdida en Juárez

Ciudad de México.-Médicos del IMSS salvaron a una mujer de 28 años de edad que fue alcanzada por una bala perdida que quedó incrustada en su cráneo.

En un comunicado, el Instituto informó que cuando Nohemí Gutiérrez celebraba el fin de año en su casa, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue alcanzada por el proyectil de arma de fuego que atravesó su cabeza.

Por el impacto, la mujer cayó y se estrelló contra una mesa de madera, lo cual le provocó también una herida profunda en la frente.

Gutiérrez fue trasladada al Hospital General Regional No. 66 del IMSS, donde especialistas acudieron para atenderla de inmediato, aunque era un día festivo, debido a que la lesión era de gravedad y comprometía de manera significativa el tejido cerebral y la audición del lado derecho.

"Una herida de proyectil de arma de fuego en cualquier parte del cuerpo compromete la vida, pero más siendo una lesión a nivel craneal", explicó el neurocirujano Horacio Rafael Tinoco Vázquez.

El cerebro es la estructura más importante del cuerpo y no puede ser sustituido, como en el caso del corazón o un hígado. Era una situación que ponía en eminente riesgo su vida y no sólo de sus funciones".

Subrayó que el éxito en el caso de la mujer fue el traslado y la atención oportuna que recibió en las primeras horas tras el impacto de la bala.

Luego de una cirugía de más de tres horas, el equipo multidisciplinario pudo extraer el proyectil que no ocasionó una lesión demasiado extensa y tampoco comprometió las principales funciones cerebrales.

Tras ser atendida, Gutiérrez salvó su vida sin presentar secuelas de gravedad y el pasado 6 de enero recibió el alta médica.

La única secuela que presenta, indicó el IMSS, es un daño en la audición del oído derecho, pero seguirá en evaluación por los médicos del Seguro Social para identificar si es posible recuperar la función con cirugía o rehabilitación.

La mujer es madre de tres hijos y temía perder la memoria o sufrir secuelas más graves.

"Tenía temor de que por mis heridas no iba a quedar bien, pero ya sanaron y me retiraron los puntos. Dios me ha dado muchas fuerzas para salir adelante y sé que me puso a los mejores doctores del IMSS para que no perdiera yo mi vida y saliera adelante. Estoy muy agradecida con ellos, de corazón se los digo", afirmó.