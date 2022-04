INAH en Guanajuato sin recursos ante la pandemia

Guanajuato, Gto.- La crisis económica que trajo la pandemia por COVID 19, generó muchos conflictos para organizaciones, entre ellas el Instituto Cultural de Antropología e Historia (INAH), La Titular del INAH, Olga Adriana Hernández Flores, comentó que derivado de esta situación, no se ha podido intervenir como se quisiera respecto al rezago laboral.

Actualmente las oficinas del INAH en Guanajuato, presentan una sobrecarga laboral en cuanto a la solicitud de permisos. Si se ha dejado de construir en Guanajuato se debe a que durante la contingencia no hubo solicitudes de permisos y todo se frenó, aunque Olga Hernández, indicó que poco a poco se puede ver la luz en el camino para la dependencia y que las cosas van mejorando.

"La verdad sí, con la pandemia se rezagaron dos años de que mucha gente quería ingresar documentos y ahorita estamos ahora sí que sobresaturados de trabajo precisamente por esta pandemia, por estos años que no cuentan, que estuvo parado el ramo de la construcción”, expresó la Titular del INAH, Olga Adriana Hernández.

Uno de los principales problemas para no poder avanzar como el INAH lo hacía antes de la Pandemia, es que la dependencia en Guanajuato no ha recibido suficientes recursos de parte de Gobierno de la República Mexicana, al menos la cantidad que se recibió no es suficiente para atender la demanda laboral.

“Si quisiéramos, pero no hay recurso, quisiéramos porque si es muy necesario, no hay nada más en Guanajuato, sino en todo el Estado, tenemos que partirnos en 20 para ir a todos lados”, comentó Olga Hernández.

El freno de las inspecciones en los recintos culturales de los municipios de Guanajuato seguirá así hasta que se reciba un poco más de recurso por parte de la Federación, puesto que aumentando la plantilla laboral se podrá atender los dictámenes correspondientes y dar seguimiento a todos los pendientes de la Entidad.