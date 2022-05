INE ordena sustituir promocional del PVEM en Durango ante denuncia del PRI

Durango.- Luego de algunas denuncias interpuestas por partidos políticos en torno a spots y promocionales en el proceso electoral del estado de Durango, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó la sustitución de un spot, así como también negó medidas cautelares en otro caso presentado.

Por un principio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por presunto uso indebido de la pauta, derivado de la difusión de su promocional denominado "Vota por el cambio Verde" en su versión para televisión, para la etapa de campaña del proceso electoral local 2021-2022 en Durango, ya que no se identifica a Marina Vitela Rodríguez como candidata de la coalición "Juntos Hacemos Historia" a la gubernatura, lo cual, señalaron, puede generar confusión en el electorado e inequidad en la contienda, lo cual implica un posible beneficio electoral real para el PVEM, pues éste también forma parte de la mencionada coalición, solicitando se ordene la suspensión del promocional.

Después de analizar el material denunciado, el organismo electoral determinó procedente la medida cautelar solicitada porque el promocional no identifica que Alma Marina Vitela Rodríguez, candidata a la gubernatura de Durango, sea postulada por la coalición "Juntos Hacemos Historia", conformada por el PVEM, PT, Morena y Redes Sociales Progresistas, lo cual podría generar confusión o desinformación en el electorado, por lo que se ordenó al PVEM sustituir, en un plazo no mayor a tres horas, el promocional mencionado, además de vinular a las concesionarias de televisión, para que, en un plazo no mayor a 12 horas, se abstengan de difundir el promocional referido.

De igual forma, la Comisión negó las medidas cautelares a Morena por la difusión de los spots en televisión y radio identificados como "Viabilidad Paty Flores y candidatas a ayuntamientos" y "Llamado al voto Paty Flores y candidatas a ayuntamientos" atribuibles a Movimiento Ciudadano, ya que la autoridad no advirtió que las expresiones o imágenes contenidas en los spots se dirijan a imputarle a Morena o su candidata a gobernadora de Durango, Alma Marina Vitela Rodríguez, algún delito o un hecho falso.

Explicaron que las expresiones “Marina es del PRI” y “Morena no tiene candidata” versan sobre la crítica, perspectiva o señalamientos que el partido emisor del mensaje hace acerca de la referida candidata en relación con su trayectoria política y militancia partidista, ya que se trata de argumentos amparados en la libertad de expresión y que forman parte del debate público de una contienda electoral como la que tiene lugar actualmente en esta entidad.