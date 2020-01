Identifican a mujer que robó arma de policía y disparó en Aguascalientes

Aguascalientes.- Una mujer sembró el terror este fin de semana en Aguascalientes al robar el arma de un policía y perpetrar un tiroteo disparando contra transeúntes y automovilistas.

Según reportes policiacos, el hecho tuvo lugar alrededor de las 20:00 horas del sábado sobre la calles Héroe Inmortal y Artillero Mier en la colonia Morelos II, cuando la mujer extrajo un fusil de R-15 de una patrulla que se encontraba estacionada.

Al parecer, el policía municpal había dejado el motor encendido, el arma cargada y la puerta de la unidad abierta mientras se encontraba dentro de una tienda de autoservicio de la cadena OXXO comprando una bebida y firmando su bitácora.

Al ver el arma a su alcance, la mujer -que aparentemente se encontraba en estado inconveniente- la tomó y comenzó a disparar contra transeúntes y automovilistas al tiempo que los insultaba a gritos.

"Escuchamos primero un estruendo y pensamos que se fue la uz, salimos a asomarnos y estaba una muchacha ahí disparando, vimos que corrió el patrullero, pero no, pensamos que también le había dado al de la patrulla pero no se paró ahí y amagaba a todos los que pasaban y siguió disparando y disparando y nos asomamos y no, mejor nos vinimos para acá, no nos vaya a dar un trancazo", relató un testigo de los hechos.

En Aguascalientes por rumbos del Tercer Anillo un transexual extrajo un fusil de una patrulla realizando detonaciones, reportan cuatro lesionados incluyendo al agresor que fue baleado por la policía para lograr someterlo. pic.twitter.com/XCVEQKEuI1 — Alertas Urbanas AU ⚠️ (@alertasurbanas) January 26, 2020

Pronto llegaron al lugar decenas de elementos municipales, a cuyas unidades la mujer también disparó e intentó darse a la fuga, sin embargo, recibió un disparo en las piernas por parte de un agente con el fin de "neutralizarla" y controlar la situación.

La mujer, quien fue identificada como Gabriela "N", apodada "La Gaviota", de 34 años, fue detenida y trasladada en calidad de detenida al hospital Tercer Milenio, junto a un hombre que la acompañaba.

Cabe decir que "La Gaviota" ya cuenta con antecedentes penales por el delito de robo, según informes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del municipio. También el otro detenido cuenta con antecedentes, aunque no se precisó por qué delitos.

Por otra parte, fueron dos personas las que resultaron heridas durante los hechos: una mujer de 41 años y un hombre de 43, quienes viajaban en un automóvil cuando fueron heridos en la pantorrilla y un glúteo, respectivamente.

La pareja, que no resultó herida de gravedad, fue trasladada al Hospital Hidalgo junto a sus tres hijos de 3 a 7 años, quienes solamente sufrieron una crisis nerviosa no resultó herida de gravedad.