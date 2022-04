Ignacio Alcaraz es: "El Angelito de los corredores" de León

León, Guanajuato.- Ignacio Alcaraz es originario de León, Guanajuato, es un atleta que se ha vuelto muy conocido en las carreras y maratones de la ciudad, popularmente lo llaman: "El angelito de los corredores", y este 2022, fue parte del regreso del exitoso Medio Maratón Bajío.

Es común cuando se realizan competencias en León, Guanajuato, verlo correr con alas de juguete en su espalda, a modo de disfraz, como si fuera un ángel corriendo en la tierra. Él decide hacer esto porque le gusta participar y organizar eventos deportivos, "con causa noble", de esta acción le surgió la idea de crear a un personaje con el que se siente bien al realizar lo que más le gusta: !correr! Cuando se ejercita él vuelve a conectarse con su niño interior.

"No es un personaje como tal, sino que es mi esencia, es así como que volver a mi niñez, mi etapa bonita y es una dualidad entre el niño y el adulto que soy ahora, soy feliz por representar este personaje y aparte lo hago con causa, mis carreras han sido con causa social y me gusta mucho ayudar a la gente, aportar mi granito de arena en lo que más pueda", expresó Ignacio Alcaraz

"El Angelito de los corredores", lleva 11 años dedicándose de manera profesional a las carreras, en algunas ocasiones obtuvo premios, pero con el paso tiempo prefirió dedicarse a la organización de eventos que ayudan a los demás.

"Ayudando a la gente me encontré y creo que eso es lo mejor, quizá ayudar mucho o poco, pero esa es mi esencia, son eventos que anualmente realizó, llamados siempre: "El Angelito con causa", diferentes situaciones por ejemplo ayudar a adultos mayores, niños, personas en necesidad, me dedicó a la colecta de víveres, despensa, ropa invernal, lo que posteriormente donamos a la comunidad que así lo requiere", mencionó.

El leonés indicó sentir profundo amor hacia la ciudad que lo vio nacer: "Aquí nací y si Dios me lo permite aquí me he de morir y si muero corriendo, muero feliz", comentó Ignacio Alcaraz.

El panza verde comentó que en estos momentos difíciles que el mundo está viviendo, el deporte es una manera de sobrevivir.

"Es algo bien hermoso, aquí encuentras vida, paz tranquilidad, armonía que es lo que se requieren en estos tiempos, únanse, háganlo por ustedes mismos, la competencia no es con nadie más, solo con ustedes mismos", expresó el leonés.

En León, Guanajuato, la reactivación social, económica y deportiva a dos años de la pandemia, vuelve a la normalidad y poco a poco vuelven a resurgir los personajes emblemáticos de esta capital del calzado mexicano.