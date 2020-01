Improvisación en el megaproyecto del Tren Maya

¿Cómo impactará el Tren Maya al sur de México? Uno de los pendientes de la Administración de Andrés Manuel López Obrador en torno a este plan insignia de su Gobierno es contar con un proyecto ejecutivo para desarrollarlo, por lo cual existen muchas incógnitas. Esto ocurre en un contexto donde gran parte de las migraciones de origen centroamericano y otras regiones de Sudamérica están vinculadas a la ejecución de megaproyectos.

«Todo lo que se está hablando es especulación, porque no hay en sí un proyecto que delimite estaciones, trazado, velocidad del tren, cómo se va a hacer con las tierras. No está definido. Es como hablar de un proyecto fantasma. En ese sentido, está claro que, a pesar de no tener un proyecto físico del Tren, hay determinadas consecuencias que están ocurriendo ya en el terreno, que tienen que ver con procesos especulativos», indica en entrevista telefónica Sergio Prieto, investigador en asuntos migratorios, pueblos originarios e impactos socioculturales de la movilidad.

Ejidos o comunidades por donde se cree que pasará el Tren Maya ya están viviendo el proceso de especulación de la tierra. La gente está vendiendo sus terrenos de manera voluntaria o semiforzada ante la llegada de capital privado extranjero o nacional que ofrece precios elevados en zonas que podrían cotizarse aun más, denuncia Prieto Díaz, quien pertenece al grupo académico de estudios de migración y procesos transfronterizos en el Colegio de la Frontera Sur, Campeche. Inclusive, señala que se están ofreciendo cenotes en la península de Yucatán, considerados lugares sagrados en la tradición y cosmovisión mayas.

En una búsqueda rápida en sitios web de bienes raíces es posible encontrar ofertas de terrenos en Quintana Roo de alrededor de 250 m2 a casi 300 mil pesos con cenote incluido.

Para los mayas, el cenote posee un fuerte significado relacionado con la vida y la muerte; es considerado un portal al inframundo, pero también está asociado a la lluvia, a la fertilidad y a la abundancia. Son lugares sagrados donde nace la vida. Asimismo, se ha investigado que fueron sitios utilizados por los pueblos prehispánicos como cámaras mortuorias y depositarios de sacrificios humanos, de acuerdo con el libro Culto funerario en la sociedad maya, coordinado por Rafael Cobos y publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2004.

Megaproyectos y desplazamientos

Una de las primeras consecuencias de los megaproyectos consiste es desplazar a la población que vive allí, expone Sergio Prieto a EL DEBATE: «En algunos lugares en Campeche se está hablando de desplazar a gente que en los últimos treinta años se han ido asentando cerca de los ferrocarriles; se habla de desplazarlos, puesto que interfieren con estos procesos. Si pasa por donde hay gente, va a provocar desplazamiento y atracción de nuevas poblaciones.

»Se está pensando en desarrollos inmobiliarios que generen creación de nuevas ciudades. En el proyecto que no existe se habla de ciudades de hasta 50 mil, habitantes entre 10 o 15. ¿De dónde van a venir esos habitantes? ¿Van a ser poblaciones nuevas o los que ya residen allí en la península?», cuestiona el investigador del Conacyt.

Como ejemplo, Prieto Díaz explica que la región de la Franja Transversal del Norte, Guatemala, ha sido destino de enormes proyectos petroquímicos y un detonante de grandes migraciones hacia México y Estados Unidos. Lo mismo ha ocurrido en el Corredor Seco Centroamericano, zona que incluye a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, afectados por periodos de sequía y precipitaciones extremas. Y es precisamente en esta región donde se origina parte del 70 por ciento o más de las migraciones centroamericanas —subraya—, un territorio «impactado por aspectos climáticos, pero también muy vinculados a grandes proyectos que han implicado deforestación», lo cual los hace entonces más susceptibles a fenómenos medioambientales, como tornados o sequías.

Improvisación

El experto en movilidad y migración subraya que como aún nos encontramos en el plano hipotético es difícil prever los impactos que podría dejar a su paso el Tren Maya, tanto de manera ambiental, como social, dado que aún no existe el proyecto ejecutivo que dé más información técnica, detallada y específica sobre el mismo: «Creo que ha habido mucha improvisación; no hay papel, proyecto ejecutivo, propuesta que detalle cuál es este proyecto. Falta un marco físico de referencia», dijo.

Lo que es una realidad para Prieto Díaz es que este tipo de obras incorporan varias dinámicas de movilidad tradicional, como emigración, inmigración, desplazamiento forzado y mercado de trabajo. Este proceso podría atraer a trabajadores con escasas calificaciones que podrían ser migrantes; o bien, dependiendo de quién gane la licitación de la obra, podrían venir obreros, trabajadores técnicos o ingenieros calificados de otro país, comentó.

El especialista ve al Gobierno de López Obrador como una de la últimas posibilidades reales de un cambio político e ideológico en el país, por lo que se mantiene positivo en que fluya la información relacionada a esta obra insignia de la Cuarta Transformación y se efectúe un diálogo amplio: «Creo que lo fundamental en cualquier relación política y personal, más en un proyecto tan grande, es la comunicación, sincera, directa y horizontal, y allí es donde estamos fallando en el sentido de este proyecto del Tren Maya».

El investigador comenta que viene siguiendoel desarrollo de esta propuesta desde antes de que asumiera la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y considera que ha habido mucha improvisación, puesto que no es una obra pequeña que impactará localmente, sino que este planteamiento podría cambiar la cara de la península por los próximos cien o doscientos años:

«Esto necesita diálogo permanente, amplio y con el objetivo de ser una transformación a las formas habituales en que se llevan a cabo estos proyectos, porque la información sesgada o el ocultamiento de información... Las peores crisis se solucionan hablando, y es una dinámica de doble sentido, para hablar hay que escuchar, esa sería la primera de las consideraciones, un diálogo en la península y quizá en el país, qué tipo de desarrollo económico e ideológico plantea este proyecto, si es el que queremos, que entren sectores académico, social, poblaciones que viven en el territorio, pueblos originarios, es el gran reto poder hablar y escucharnos».

Cuestionamientos

En septiembre del 2019, la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados publicó la «Ficha técnica del Tren Maya: aspectos legislativos, ambientales, económicos y socioculturales». El documento surgió de un parlamento abierto con académicos y organizaciones de la sociedad civil.

En el análisis del legislativo se explica que para brindar una opinión del impacto ambiental ante la implementación del Tren Maya, se requieren, entre otros documentos, tener acceso al proyecto para conocer con precisión y detalle la ruta exacta proyectada, las estaciones, los materiales a utilizar, la estimación del incremento poblacional y la proyección de nuevas poblaciones. La Comisión refirió que existía la limitante de que la información pública compartida por el Ejecutivo federal era muy general, no mostraba detalles y no se encontró proyecto ejecutivo.

El Gobierno de la República ha informado que el transporte ferroviario atravesará Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El trayecto contempla mil 460 kilómetros y un presupuesto total de 120 mil millones de pesos. De acuerdo con una presentación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, se expone que para minimizar el impacto ambiental y social, el 95 por ciento de la ruta pasará por infraestructura ya existente (derecho de vía), vías del ferrocarril, carreteras y líneas eléctricas.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas en México informó que la consulta en torno a la obra no cumplió con estándares internacionales, y que durante las sesiones informativas se observó que en diversas ocasiones los habitantes preguntaron sobre los impactos que podrían afectarlos, sin obtener una respuesta clara y completa, difundió Reforma el 19 de diciembre.

Rogelio Jiménez, titular de Fonatur, informó en una de las últimas conferencias mañaneras del 2019 junto a AMLO que la primera licitación del Tren para los tramos en los que existe vía se lanzará en la primera semana de enero, para construir a finales de marzo o principios de abril.

