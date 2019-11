Impunidad en México marca el fracaso contra el narco

Sinaloa.- Solo dos éxitos de 233 casos ha tenido la guerra contra el narcotráfico en México, según una investigación reciente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). 500 archivos de acceso a la información revisados durante el estudio periodístico mostraron que la causa del fracaso legal se debió a inconsistencias en las investigaciones y a la falta de pruebas para obtener una condena contra los acusados.

En entrevista para EL DEBATE, Laura Sánchez Ley comunicó sus observaciones sobre la situación de la justicia contra los narcotraficantes en este país y los resultados encontrados en una investigación realizada durante dos años a través de solicitudes de información a las instancias de justicia en el país.

¿Cómo se encuentra la justicia contra agentes del crimen organizado en México?

«Yo creo que ha sido un gran fracaso, por eso titulamos así nuestra investigación, la cual realizamos durante dos años, incluso cuando todavía estaba el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

»Las conclusiones son escalofriantes: de 233 casos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña, solo se sentenciaron a trece personas; de estas trece, once fueron sentencias por delitos de portación de arma de fuego o portación de alguna droga, casi siempre mariguana, y las sentencias fueron de uno a cinco años. El peor dato de todos, y por lo que yo creo que sí fue un fracaso, es que, de ese universo de 233, solo dos lograron sentencia firme por delincuencia organizada, ¡solo dos! ¡Imagínate!».

¿Qué pasa en la actual Administración?

«Ya vimos que fue fallida la estrategia de Calderón; la de Peña. Ahora, la de Andrés Manuel, pues no sé. Yo me puse a leer el Plan Nacional de Desarrollo, y cuando busqué la palabra narco, narcotráfico, no me salió en la búsqueda ninguna vez. No ha sido claro específicamente en cómo va a atacar. Dice que va a atacar de raíz, por ejemplo, con todos estos programas, alejando a los jóvenes de las drogas, pero ¿qué pasa con toda esta lista de narcotraficantes que siguen en la calle, que han sido boletinados por Estados Unidos y que en México siguen libres?, ¿cuál va a ser la estrategia para detenerlos?, ¿todos van a ser como los operativos que sucedieron en Sinaloa?».

¿Qué opinas del operativo fallido en Sinaloa?

«Se actuó como en otras Administraciones, al principio, cuando hizo todo el operativo, pero lo dejaron libre para tranquilizar y, como dijo el presidente, para no afectar a inocentes, entonces ahí hay una política contradictoria. El presidente tiene que ser claro, decir exactamente cómo va a atacar a la estructura del narcotráfico que ya existe en este momento y que está operando en los estados del país».

¿Consideras que todo lo que se ha hecho es una simulación?

«No. Más que simulación, lo que hubo fueron malas prácticas, porque a los capos se les detuvo, se les exhibió, y sí se les pretendió encarcelar y sentenciar, el problema es que la detención se hizo mal; cuando se integró el expediente, el Ministerio Público lo integró mal; cuando el Ministerio Público llevó testigos, llevó testigos protegidos que eran delincuentes, igual que los inculpados, testigos que se retractaban una y otra vez, violaciones a los derechos humanos».

¿Qué otros fallos detectaron?

«Había mucho descontrol en este periodo de tiempo (2006-2018), desde la detención por la Policía Federal o el Ejército. En algunos casos comentaban que en lugar de llevarlos a la PGR local, se los llevaban a los cuarteles militares a torturarlos. Todo esto abonaba a que el juez fuera desacreditando la investigación de la entonces Procuraduría General de la República. Fue todo esto lo que para mí terminó por volver un fracaso en los tribunales la supuesta guerra con el narcotráfico. Lo que hizo que cayeran los casos fue una cadena de errores desde la detención, hasta el juicio».

¿Crees que hubo corrupción en los procesos judiciales?

«No tengo ningún indicio que alguno de estos jueces haya recibido dinero, para nada; lo que yo veo son irregularidades, desde la detención, a la cadena de custodia. No me atrevería a decir que hubo corrupción; hubo impunidad, eso es lo que hubo».

¿Qué características tienen los dos casos que sí fueron exitosos?

«Pues en el caso de quien fuera operador del cártel de los Arellano Félix, Melvin Quiroz, a quien ya se le perseguía por delitos de lavado de dinero en Estados Unidos, la Fiscalía logró amarrar bien el caso y no hubo contradicciones, tampoco hubo violaciones en el proceso, se respetó la ley y se logró confirmar que Melvin realmente era parte de una estructura criminal. A Rigoberto Andrade Rentería, de la Familia Michoacana, también lograron acreditarle el delito de delincuencia organizada. Melvin me parece que tuvo 25 años de pena; y Rigoberto diez años».

¿Son justas estas condenas?

«Yo no soy experta, no soy abogada, pero son penas altas, y sí son penas que se le imponen a la gente por delincuencia organizada. Lo que sí creo que es injusto es que todavía existan 177 casos de presuntos capos de la guerra contra el narcotráfico que se sigan peleando en tribunales y que los mexicanos y las fiscalías sigan pagando».

¿Falta justicia para las víctimas?

«Pues la situación es una cosa espantosa. Nos dimos cuenta de los muertos, de los desaparecidos; es una burla para todas las personas que sufrieron daños colaterales o directos de la guerra contra el narcotráfico que solamente haya dos personas con sentencia, es espantoso. Deberían destrabarse estos 177 casos».

¿Qué se necesita para tener procesos eficaces contra la delincuencia organizada?

«Necesitan hacer cambios estructurales. Si esta nueva Fiscalía quiere cambios verdaderos, pues tendría que limpiar las corporaciones policiacas, tendría que mejorar los procesos de detención del Ejército mexicano o ahora de la Guardia Nacional, para que estén las detenciones bien hechas con sus respectivas órdenes de cateo, con sus respectivas órdenes de aprehensión, sin torturas, llevarlos directo al Ministerio Público, respetar, respetar el proceso de ley, ahora sí es lo único que se necesitaría».

¿Debe ser más transparente el sistema de justicia mexicano?

«Claro que debe ser más transparente. En México no podemos ni siquiera preguntar por el estatus legal de Sandra Ávila Beltrán, porque ya me la van a negar. Tengo que pedir todo por número de expediente o por número de causa penal o por número de archivo para que me den la información. Casi casi que si no eres abogado, es muy difícil acceder a la información judicial, a la información archivística, y es también muy caro. Cada expediente te puede costar hasta 10 mil pesos. No cualquier ciudadano puede tener acceso a pedir expedientes para acceder a consulta».

El fracaso

La investigación periodística denominada como «El otro fracaso» reveló que apenas se lograron sentenciar trece de los inculpados; sin embargo, la sentencia se efectuó por delitos menores, como posesión de armas o de drogas, y dados los fallos en la estructura del sistema de justicia mexicano, no se garantizaría el éxito, en caso de que Ovidio Guzmán hubiese sido capturado y procesado.

6 capos entre los líderes detenidos más buscados figuran Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, de Los Zetas; Vicente y Alberto Esteban Carrillo Fuentes, hermanos del Señor de los Cielos, del Cártel de Juárez; Servando Gómez Martínez, de los Caballeros Templarios; y Alfredo Beltrán Leyva, del cártel que lleva sus apellidos.

El perfil

Nombre: Laura Sánchez Ley

Profesión: periodista, investigadora y escritora.

Trayectoria: egresada de la Licenciatura en Comunicación. Comenzó su carrera como reportera en Tijuana, Baja California. Ha colaborado con revistas y periódicos en México y Estados Unidos, entre ellos El Universal, la revista Domingo, Univision y L.A Times.

Escribió el libro Aburto: testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo (2017), y es coautora de Romper el silencio (2017). En 2018 se incorporó a la Unidad de Investigación Periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Puede revisar la investigación en: www.contralacorrupcion.mx