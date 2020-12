Inaugura AMLO Camino Rural Santo Domingo Nuxaá, Oaxaca

Oaxaca.- El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió al estado de Oaxaca, gobernado por el priista Alejandro Murat Hinojosa, para inaugurar el Camino Rural Santo Domingo Nuxaá como parte de las acciones que se han implementado para lograr alcanzar el bienestar en la entidad sureña.

Durante su participación, en un primer momento el mandatario federal expresó el placer que le daba estar en tierras de Santo Domingo de Nuxaá, el cual, presumió ya había visitado anteriormente, así como lo ha hecho con vcada uno de los 570 municipios que alberga el estado de Oaxaca.

Acto seguido el ejecutivo destacó que el camino en Nuxaá es un beneficio directo para todos los habitantes que viven en esa comunidad, al mismo tiempo que simboliza el compromiso de "no solo solicitar el camino, sino construir el camino", todo en lo que toma parte tanto el pueblo como el gobierno en todos sus niveles de administración.

Asimismo, López Obrador lamentó que no en todos los municipios se puede trabajar de buena forma con la cooperación del pueblo como se hace en el estado de Oaxaca, prueba de ello el evento inaugural que se encontraba presidiendo en esos momentos. El mandatario federal expresó su deseo de trabajar de la misma forma con los "mayos", "yaquis" y "mayas", así como con todos los pueblos originarios de México.

En este sentido, Andrés Manuel López Obrador destacó que tales acciones sí se podían llevar a cabo en entidades como Oaxaca debido a que existe una organización comunitaria o social que se derivan de instituciones milenarias como el tequio. Sin embargo, no hay en otras partes del país respaldo entre pueblos similar.

AMLO visita Oaxaca para inaugurar el Camino Rural Santo Domingo Nuxaá/ Fuente: cortesía

No obstante, a pesar de todo ello, el mandatario federal resaltó el hecho de que Oaxaca sí cuente con estos rasgos, ya que constituyen su seña de singularidad. "Es uno de los pueblos con más cultura en el mundo, no hay otros pueblos así ni en otros países", enfatizó López Obrador.

En este sentido, resaltó que lo que hace especial a Oaxaca no es únicamente producto de la organización administrativa o la política de los municipios sino es a su vez fruto de la "solidaridad", "fraternidad", "el apoyo a los más pobres", "el respeto a los adultos mayores" y el "cuidado de la naturaleza".

El mandatario reconoció que son estas cualidades de la entidad sureña las que han hecho que los mismos pobladores sean los que están construyendo el camino. En este tenor, mencionó que se debería tener claro que el presupuesto es dinero del pueblo y no del gobierno, puesto que el gobierno solamente es "un simple administrador de los dineros que pertenecen a los ciudadanos".

Posteriormente, el ejecutivo federal recordó cuando la semana pasada le tocó visitar los estados de Nayarit y Sinaloa, haciendo hincapié en la dificultad en San Ignacio, municipio de Sinaloa que limita con San Dimas del estado de Durango, en el que se tenía que meter maquinaria pesada ya que se trata de la sierra. El mandatario mencionó que cuando iban avanzado en el camino los detuvieron un grupo de mujeres integrantes de La Escuela es Nuestra. (AMLO inspecciona carretera de San Ignacio a Tayoltita en Sinaloa)

López Obrador destacó que las mujeres les explicaron que ya había llegado a sus manos el apoyo directo que desde su administración se había implementado, dinero con el que habían podido mejorar las condiciones en las que se encontraba el centro educativo, resaltando que así como esta escuela ya hay más de 50 mil en todo el país que reciben los apoyos de forma directa sin ningún tipo de intermediario.

El mandatario nacional utilizó esta anécdota para hacer una analogía de lo que se busca hacer en todos los ámbitos y programas sociales que desde su gobierno se están instaurando, los cuales consisten en "no enviar los recursos a través de instituciones del gobierno federal, del gobierno estatal, a los municipios, sino es enviar el presupuesto desde la Tesorería de la Federación al comité de madres, de padres de familia".

"Y eso es lo que queremos en todo, que el apoyo se entregue de manera directa, sin intermediarios, porque cuando se entrega a través de una organización, ya sea social o las no gubernamentales, o cualquier organización, puede darse el caso -porque no se debe generalizar- de que esos recursos no llegan a los beneficiarios", destacó el máximo mandatario de México.

Para concluir, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que tiene mucha confianza en que su gobierno va a realizar una completa transformación de México. En este sentido advirtió que las bases ya están puestas, mismas que funcionarán como una barrera por sí se diera el caso que los conservadores quisieran regresar " al pasado de corrupción, de injusticias, de privilegios, de desprecio por el pueblo", de ahí la importancia de que el cambio se consolide lo más pronto posible.

En el evento también estuvieron presentes, Alejandro Murat, gobernador del estado de Oaxaca; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; Cedric Iván Escalante Sauri, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; y Eleazar López Sánchez, síndico municipal de Santo Domingo Nuxaá.