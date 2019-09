Incendian estancia infantil en Chihuahua

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Sujetos desconocidos incendiaron este día una estancia infantil en Ciudad Juárez luego de hurtarla.



Efrén Matamoros, director de Protección Civil Municipal, informó que no hubo heridos, pero se quemó mobiliario y todo el inmueble sufrió daños a causa del humo.

"Se produce el incendio en un cuarto de cuatro por 10 metros aproximadamente, ahí es la estancia donde a los niños los juntaban, se queman 20 colchonetas y sillas infantiles, y desde luego sufre daños por humo todo lo demás", indicó"Personas lesionadas no hubo afortunadamente, pues no había ningún menor tampoco".El funcionario informó que el reporte se recibió a las 4:00 horas, tiempo local, por lo que a la guardería, ubicada en el cruce de Desierto de Kalahari y Desierto de Aravaca en el Fraccionamiento Real del Desierto II, acudieron elementos del Departamento de Bomberos, con una unidad y una cisterna."Fue provocado, personas no identificadas le prendieron fuego a las colchonetas, iniciándose el incendio", relató.Cuando arribó el cuerpo de emergencia aún había fuego, por lo que lo extinguieron."Manifiestan que faltan tres televisores de diferentes medidas, también falta el aparato de videovigilancia que es el que graba ahí, y una puerta metálica que tumbaron", detalló Matamoros.El funcionario indicó que, de acuerdo con los reportes, la estancia infantil denominada Helen Keller es manejada por la Secretaría del Bienestar.

Matamoros comentó que se dio parte a las autoridades correspondientes para iniciar con una investigación sobre los hechos.

