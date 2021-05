Incendian oficinas del INE en Chiapas; exigen liberar a normalistas detenidos

Chiapas.- Un grupo de manifestantes incendió las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde dejaron pintas exigiendo la liberación de los 19 normalistas de Mactumatzá que permanecen detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes, los inconformes llegaron la madrugada de este lunes a bordo de tres autobuses a las oficinas del INE ubicadas sobre el boulevard Belisario Domínguez y 4ta poniente de Terán, en el poniente de la capital de Chiapas.

Los manifestantes comenzaron haciendo pintas con aerosol en la fachada de las instalaciones, con la leyenda "Libertad a los normalistas".

Después lanzaron una bomba molotov, provocando un fuerte incendio en las oficinas del INE, donde las llamas consumió papelería, mobiliario y equipos de cómputo.

Elementos policiacos y bomberos se trasladaron al lugar, pero cuando llegaron los inconformes ya se habían ido y el fuego había consumido las instalaciones del órgano electoral.

El motivo de estas acciones contra la sede del INE en Chiapas no sería otro que exigir la liberación de los 19 alumnos de la Escuela Normal Mactumatzá, que permanecen presos desde el pasado 18 de mayo.

Aquel día, 19 hombres y 74 mujeres, todos normalistas, fueron detenidos cuando protestaban en una caseta de peaje de la carretera que conecta a Tuxtla Gutiérrez con Altos de Chiapas.

El motivo de la manifestación era exigir que el examen de admisión se realizara de forma presencial, a fin de no dejar fuera a aspirantes de zonas rurales e indígenas de Chiapas que carecen de acceso a internet, computadoras e incluso luz eléctrica.

Los estudiantes fueron acusados de los delitos de motín, robo, vandalismo y atentado conta la paz, y aunque las 74 mujeres fueron liberadas en los días siguientes, aun con cargos penales, los 19 hombres permanecen presos y fueron vinculados a proceso el pasado martes.

Desde entonces las manifestaciones en Tuxtla Gutiérrez y otras zonas del estado para exigir la liberación de los 19 normalistas de Mactumatzá no han parado, e incluso han contado con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), advirtiendo que no habrá elecciones el 6 de junio en Chiapas si no los liberan.