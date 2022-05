¡Increíble! Policías levantan infracción a conductor de patín eléctrico en Tijuana

Tijuana, Baja California.- Un ciudadano de Tijuana tendrá que pagar una multa luego de que elementos de la Policía Municipal lo pararon cuando circulaba en un patín eléctrico y no contara con la respectiva licencia para conducir un vehículo de ese tipo, hecho que ha causado polémica en redes sociales.

Según la información que se ha hecho circular, los elementos le hicieron la parada al ciudadano cuando circulaba a bordo de su unidad en calles de la colonia Castillo, en Tijuana, y una vez que tuvieron el acercamiento con él, le levantaron una infracción bajo el argumento de que no contaba con "licencia para patín eléctrico", además de no llevar placas ni casco de seguridad.

También trascendió el hecho de que el patín fue trasladado al corralón municipal y su conductor fue enviado a pagar la multa con un juez calificador. El ciudadano hizo circular imágenes de la boleta de infracción y no se explica a dónde tiene qué ir y cómo puede adquirir una licencia para patín, así como el reglamento en el que se basaron los agentes para levantar esta infracción.

Asimismo, cabe señalar que el afectado tendrá que pagar una multa por 2 mil pesos con descuento incluido por el almacenamiento de la unidad en Grúas Olmos, aunque cabe señalar que no se requirió el uso de grúa para su traslado. Este hecho ha ocasionado un sinnúmero de reacciones en redes sociales al no existir o no ser pública una ley en la que se indique que un patín eléctrico debe contar con placas y su conductor tramitar una licencia para poder conducirlo.