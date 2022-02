Incrementan delitos por amenazas, corrupción y narcotráfico durante 2021 en México

Cutberto Hernández Legorreta, académico en la UNAM, indicó que desafortunadamente, si bien es cierto, se presume que los índices de homicidios en el país se explican en parte al confinamiento, del otro lado de la moneda está justamente el aumento de la violencia intrafamiliar derivada de él. Indicó que valdría la pena enfatizar que desafortunadamente se presenta en sus distintos miembros, en particular contra las mujeres, pero no solo a ellas, sino que se ha ejercido violencia contra adultos mayores y niños.

Consideró que es importante que ya no se sigan generando cambios constantes en los gabinetes de seguridad, para que se puedan recuperar nuevamente o establecer el empezar a percibir como mexicanos una disminución de estos delitos de alto impacto . “Se tiene que trabajar muchísimo, la política que hasta ahora el gobierno ha implementado no ha tenido resultados en disminuir los delitos de alto impacto, principalmente el homicidio doloso, el delito de extorsión va en aumento y nos debe de preocupar”, indicó.

“Fueron muchos años que obraron en contra de la seguridad y abonaron en la corrupción de los cuerpos de seguridad que rescatarlos de ahí y hacerlos funcionar en favor de la sociedad no se logrará en un par de años, desafortunadamente; para que el grueso de la población pueda percibir el trabajo de la Guardia Nacional tal y como se desea aún está lejos, no obstante los avances son importantes”, opinó.

Lorena Caro Reportera de Investigación

