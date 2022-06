Incrementan los casos de sífilis en bebés en Guanajuato, pasan de cuatro diagnósticos a 45 en un año

León, Guanajuato.- En León, Guanajuato, a dos años de la pandemia se ha registrado un incremento del 1,025 % de casos de sífilis en bebés recién nacidos, esta situación es una de las muchas consecuencias que derivaron de la pandemia, según informó la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG). En 2020, se reportaron cuatro casos y el año pasado 45.

Desde que inició el 2022 al último corte contabilizado que es hasta el siete de mayo, se han registrado 17 nacimientos de bebés con sífilis, esta enfermedad de transmisión sexual ocasiona malformaciones congénitas que afectan los ojos, el cerebro y los huesos. El aumento considerable en Guanajuato se debe a que muchas embarazadas no pudieron llevar un control prenatal debido a varios motivos relacionados a la pandemia por coronavirus a nivel mundial.

El infectólogo y director del Hospital Regional de Alta Especialidad en el Bajío, Juan Luis Mosqueda Gómez comentó que embarazadas que no asistían a consultas de control prenatal debido al COVID, no pudieron prevenir a tiempo que la enfermedad no afectará al bebé.

“Muchas mujeres embarazadas no acudían a sus consultas por miedo a contagiarse del virus o iban a sus consultas, pero no les daban atención prenatal porque el Centro de Salud estaba cerrado porque el doctor estaba enfermo de COVID o porque se estaban atendiendo pacientes contagiados de coronavirus”, expresó el doctor, Juan Mosqueda.

Las pruebas para detectar esta enfermedad también han disminuido a nivel nacional, mencionó el doctor Juan Mosqueda, explicó que se redujo el número de pruebas para detectar sífilis y VIH.

La sífilis se contagia por el contacto con úlceras en los genitales, labios y boca, también a través de transfusiones de sangre y en el embarazo se puede pasar al bebé la enfermedad a través del parto o la placenta. El director del Hospital Regional del Bajío, comentó que hay que hacer conciencia colectiva de que es importante acudir a consultas prenatales porque en este tiempo actual, se puede evitar que bebés nazcan con sífilis o VIH, si se le ofrece una prueba a tiempo a la mamá.

“Cuando un niño nace con sífilis recibe tratamiento con antibiótico y es una enfermedad que se cura, sin embargo, el bebé que nace con esta enfermedad puede tener malformaciones congénitas como daño en los ojos, en el cerebro o daño en los huesos”, informó el médico Juan Mosqueda.

Casos de bebés nacidos con sífilis en Guanajuato en hospitales de la SSG:

Año Número de nacimientos 2019 6 2020 4 2021 45 2022 17

Te recomendamos leer:

Tratamiento de la sífilis en madres y sus bebés:

Los pacientes que tienen sífilis reciben tratamiento con el antibiótico penicilina. Las mujeres infectadas que están embarazadas, son inyectadas con una o más inyecciones dependiendo el tratamiento que requieran. A los bebés que están infectados se les administra el medicamento por vía intravenosa o intramuscular, se brindan también gotas de corticoesteroides y atropina para la inflamación ocular. A los niños que sufren una pérdida de audición les puede resultar eficaz tomar penicilina más un corticoesteroide de manera oral.