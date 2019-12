Incremento en lesiones, robos y violencia familiar marca el 2019 a México

México.- Durante el primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, delitos como lesiones, daño a la propiedad, violencia familiar, robo y otros delitos del fuero común incrementaron en comparación con el 2018, el último año de presidencia de Enrique Peña Nieto. En un análisis realizado por esta casa editorial con datos del Secretariado Ejecutivo se encontraron los once delitos de mayor incidencia, y entre ellos los incrementos.

Para expertos en seguridad nacional entrevistados por EL DEBATE, las estadísticas reflejan la falta de un enfoque local y diferenciado en la estrategia de seguridad, dependiendo de los problemas de cada comunidad.

Indicaron además que, este primer año de Gobierno de AMLO, las fiscalías y las procuradurías no implementaron modelos de trabajo que les permitieron hacer frente a ese tipo de actos como fenómenos delictivos, no como delitos en particular.

Cifras oficiales

En datos exactos sobre los delitos de mayor incidencia que presentaron incrementos (2018-2019, hasta noviembre), el último reporte de Gobernación fue el de otros robos, que pasó de 189 774 a 191 581; y otros delitos del fuero común, de 161 517 a 174 435. Ocurrió de igual forma para la violencia familiar, de 167 920 casos en 2018 a 186 780 para el 2019.

En el delito de lesiones se encontró un incremento de más de diez mil casos, pues registró 180 548 en 2019, de 170 800 que se ubicaron en 2018. Mientras tanto, el daño a la propiedad pasó de 116 937 a 118 441 en 2019; y las lesiones con otro elemento tuvieron un incremento menor, pasando de 101 077 en 2018 a 106 451 en 2019.

En el análisis a otros delitos registrados con alta incidencia también se ubicaron incrementos para el 2019. El abuso sexual alcanzó 21 407 denuncias en 2019, de 17 459 registradas en 2018; el robo a negocio incrementó de 97 109 a 102 378; las amenazas de 83 289 a 99 519; y el narcomenudeo pasó de 53 975 a 64 562.

En el caso del robo a transeúnte en vía pública se dio una reducción al registrar 73 290 en 2019 de 80 267 denuncias que se dieron en 2018. No obstante, el delito continuó dentro de los más elevados.

Entre los delitos de mayor incidencia a nivel nacional en 2019 también estuvieron el robo total, con 683 488 registros; robo de vehículo automotor, 170 892; robo sin violencia, 148 692; lesiones dolosas, 142 219; y robo de coche de cuatro ruedas, 138 396. No obstante, estos delitos no registraron incremento en comparación con el 2018, sino más bien reducción, que no fue suficiente para representar un delito menor [ver ilustración].

En el panorama sinaloense, los delitos de mayor incidencia durante el 2019 fueron las lesiones, delitos contra la libertad personal, abuso sexual, robo total, daño a la propiedad, violencia familiar y narcomenudeo, de acuerdo con las cifras oficiales.

En el caso de la violencia familiar, el incremento fue de 3532 casos para el 2018 a 4168 en 2019. Para el caso de robo total se registró una reducción de incidencia, pasando de 7879 casos en 2018 a 6659 para 2019 [ver gráfica completa].

Acciones pendientes

Cuestionada al respecto, Daria Arana, internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló en entrevista para EL DEBATE que las políticas públicas a nivel federal no estuvieron enfocadas en los delitos que más afectan el día a día de las personas debido a que el enfoque estuvo en crear la Guardia Nacional y en atender delitos federales, como el robo de combustible, por ejemplo.

Mencionó que los retos a los que el Gobierno se enfrentará este 2020, con lo que se ha observado en 2019, radican en que las estrategias de seguridad no pueden ser dictadas desde el Gobierno federal, sino que tienen que tener un enfoque local y diferenciado, dependiendo los problemas de cada comunidad: «Se debe contar con mejores diagnósticos sobre las causas del crimen y la violencia en las comunidades y atender estas causas de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía y con la ciudadanía», detalló.

La experta en seguridad ciudadana, que ha trabajado para la asociación civil Causa en Común, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en la Delegación Regional del Comité Internacional de Cruz Roja para México y América Central, agregó que es importante que se trabaje en desprender la responsabilidad de la seguridad en los policías al cien por ciento y trabajar en conjunto y de manera equilibrada con el Sistema de Procuración de Justicia y de Reinserción Social para contar con un paradigma de seguridad ciudadana más allá del discurso.

Por su parte, Ana Aguilar, abogada por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México y maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Europa Central, en Budapest, Hungría, señaló en entrevista telefónica que desde el punto de vista de la procuración de justicia, más allá del aumento o la disminución de algunos delitos, se continúa teniendo como gran pendiente que las fiscalías y las procuradurías implanten modelos de trabajo que les permitan hacer frente a los delitos como fenómenos delictivos y no como delitos en particular: «Es indispensable ver qué red de criminalidad hay detrás de la comisión de esos delitos para poder enfrentarlos. Las fiscalías tienen en sus manos mucha información que puede ser de utilidad para ello en colaboración con las distintas corporaciones policiales», apuntó.

La autora del fascículo «Presunción de inocencia», publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros artículos de libros y revistas especializadas en temas de derechos humanos del proceso penal, indicó que la relación policías-fiscalías es también uno de los grandes pendientes. Dijo que mientras no se aprovechen las capacidades de las primeras para investigar, poco podrán hacer las fiscalías para hacer frente a la incidencia delictiva. Consideró al respecto que la coordinación y la colaboración entre ambas es indispensable para hacer frente a dichos fenómenos y para contrarrestar la percepción de inseguridad que actualmente se vive.

Fortalecimiento de instituciones

«Por lo tanto, me parece que el principal reto para 2020 sigue siendo la mejora de los modelos de trabajo de quienes investigan y de quién persigue el delito. Si no logramos compaginarlos, vamos a seguir igual», advirtió Aguilar.

Carlos Rodríguez Ulloa, miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia en México, opinó en entrevista para EL DEBATE que el incremento registrado por el Secretariado Ejecutivo en delitos como robo, daño a la propiedad y lesiones se debe en gran medida a la debilidad de los órganos de seguridad y procuración de justicia a nivel local. Detalló que al no contar con instituciones sólidas y procesos funcionales, se abre un incentivo perverso para delinquir.

Puntualizó que los delitos que más afectan a la sociedad, como robo a casa habitación, robo a transporte o a transeúnte, son delitos del fuero común que deben ser atendidos por policías, peritos y ministerios públicos municipales: «Esto explica que haya lugares donde sí se dio esta mejora y lugares donde no. Aunque la fotografía nacional sea inercialmente».

El experto en análisis de seguridad nacional agregó que el Gobierno federal debe enfocar su estrategia más en la prevención y en el fortalecimiento institucional de justicia.

Enlistando los retos principales para el 2020, Carlos Rodríguez Ulloa coincidió con las analistas previamente entrevistadas al destacar que se debe dar el fortalecimiento institucional a policías locales y ministerios públicos; además de que se deben asumir las novedades del nuevo Sistema de Justicia Penal: «Procurar instituciones con cercanía a la sociedad y seguridad ciudadana. Y, de nuevo, en macro, vale la pena considerar mayor coordinación con instancias de seguridad federales, como la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional», concluyó.