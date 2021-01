Indigna en redes video de mujer arrastrando con su camioneta a un perro

Puebla.- Desata indignación en redes sociales video en donde aparece una mujer arrastrando a un perro que se encontraba amarrado con un mecate en la parte posterior de una camioneta. Las personas que se dieron cuenta del hecho, rápidamente, hicieron que la fémina se detuviera y así parar el maltrato al que estaba sometiendo al canino.

De acuerdo con el portal Municipios Puebla, el hecho ocurrió en la calle 28 Poniente del fraccionamiento Villas Reforma en el municipio de Tehuacán, Puebla. El pasado jueves 31 de diciembre comenzó a circular en redes un video en el que se podía ver a una persona que va corriendo detrás de una camioneta, misma que va arrastrando a un perro husky. Por su parte, se alcanza a escuchar que otro individuo que se posiciona a un lado del vehículo, cuando este ya ha detenido su marcha, le grita enfurecido "lo está matando, ¿qué le pasa?".

Un hombre se acerca a desatar al perro arrastrado por la camioneta/ Fuente: captura de pantalla Twitter @MunicipiosPue

La mujer al ser cuestionada solo se limita a taparse la cara al percatarse que está siendo grabada, mientras declara no haberse dado cuenta de que el can venía amarrado en la parte posterior de la unidad, para luego esconderse dentro de esta. El hombre que venía corriendo la enfrenta preguntándole "¿cómo no se va a dar cuenta?". Posteriormente, uno de los hombres, en primer lugar, le grita una palabra altisonante a la susodicha y, en segundo lugar, se acerca para desamarrar al perro, el cual en ningún momento mueve alguna de sus patas.

La persona que se encuentra grabando el cruel suceso le dice al sujeto que está desamarrando al can que tenga cuidado, porque no sabe si este lo vaya a morder, luego le pide a la señora que llame al veterinario para que el animal sea atendido como es debido.

En los comentarios al video subido a las plataformas virtuales, internautas indignados con tan desalmada acción hacia al animal de compañía pidieron que las asociaciones protectoras de animales intervengan para que la mujer sea investigada y, en su caso, castigada por tan cruel hecho. Asimismo, otro usuario solicitó que la cara de la fémina se hiciera viral como forma de sanción social. (Conductor atropelló a un perro y amenaza a ciclistas con un machete)

Cabe mencionar que apenas el pasado 26 de diciembre transcendió, en este mismo tono, un video grabado en el municipio de Otamba, Estado de México, en el que se puede ver a una persona del sexo masculino, la cual se encuentra bajo los influjos de estupefacientes, atacar a un perro con un pedazo de vidrio que había recogido del suelo.