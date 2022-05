Inicia "tarde" vacunación contra Covid-19 para adolescentes de 12+ en Michoacán

Morelia, Michoacán.- Al ritmo de Pink Floyd, los adolescentes de 12 a 17 años recibieron su primera dosis de la vacuna Pfizer, 450 chavitos acompañados de sus papás se sentaron en un centro de vacunación habilitado en la cancha de tenis del Centro Deportivo Ejército de la Revolución en Morelia, Michoacán.

Son cinco mil dosis las que están disponibles el día de hoy en este módulo, al momento ya no hay fila al exterior del recinto, por lo que las autoridades sanitarias hacen un llamado a los padres de familia para que se hagan un espacio en sus actividades y traigan a sus hijos a vacunar.

Alejandra Solorio, es una mamá que trae a dos de sus hijos a vacunar, una pequeña de 12 y otro adolescente de 13, ella refiere estar contenta de que por fin sus hijos podrán estar vacunados, pero recalca que esta campaña está retrasada en comparación con Estados Unidos.

"Es verdad que vamos tarde, después de dos años apenas empieza la vacunación, estoy feliz de que mis hijos por fin puedan obtener una protección, pero si hay un retraso frente al país vecino, allá la vacunación de los niños ya tiene muchos meses", dijo mientras espera que las enfermeras estén listas para aplicar el biólogo.

Los médicos que están como responsables de la vacunación de los niños y adolescentes consideran que se hizo muy poca difusión de esta campaña, pero esperan que después del mediodía las sillas se llenen de jóvenes, creen que después de que salgan de clases se acercarán al módulo.

"Yo siento que ya es muy tarde para que pongan la vacuna hasta ahorita, pero servirá de algo, mis compañeros dicen que les da miedo, que les va a doler, pero yo sí me sentí feliz, me dolió poquito, pero no como creía", contó Verónica, una chica de 13 años que llegó a vacunarse con su uniforme azul, que la identifica como alumna de segundo año de secundaria.

El módulo de vacunación tiene una capacidad para atender a 450 jóvenes por vuelta, a las 8:00 horas se abrieron las puertas y en cuestión de minutos se llenaron las sillas, una hora después los padres de familia llegan a cuentagotas.

La señora Carolina señaló que espera que haya una mejor organización para que las futuras campañas sean en los planteles educativos, lo que ayudaría a que fuera más rápida la aplicación de la inmunización y evitaría el desplazamiento de los padres.

"Hay una propuesta de que los vacunen en las escuelas, me parece perfecto que se haga así, para que no se haga una aglomeración, para que no esperen en el sol, tampoco se corre riesgo de que los niños se pierdan, ellos también son prioridad", expresó.

La campaña de vacunación terminará el día viernes, en Morelia hay tres macromódulos, uno más en Ciudad Universitaria y otro en el Estadio Morelos, todos trabajarán en un horario de 8:00 a 14:30 horas, se pide que todos los menores vengan acompañados de un familiar y traigan su papeleta de registro.