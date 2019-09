Insiste Morena en renuncia de titular de Salud 

Jalisco.- Diputados de Morena en el Congreso de Jalisco insistieron que, como lo plantearon al Pleno la semana pasada, el Secretario de Salud del Estado, Fernando Petersen, debe renunciar al cargo, si no puede con el problema del dengue que padece Jalisco.

El 25 de septiembre, los asambleístas morenistas presentaron una iniciativa ante el Legislativo para exigir al Ejecutivo el cese de Petersen; este lunes, los congresistas reiteraron que el funcionario debería separarse del puesto, pues no ha actuado con urgencia para atender la situación del dengue.

"Hacemos responsable al titular del Ejecutivo (Enrique Alfaro) por negligencia, pues el Gobernador debe profundizar en las acciones de coordinación, con el objeto de contener la expansión del mosco portador de virus del dengue, y que se atiendan de manera urgente y oportuna los casos que se han detectado", dijo la diputada María Esther López.

"El Secretario de Salud debe actuar de manera urgente, hacer la declaratoria de alerta epidemiológica por el dengue en Jalisco, queremos que se atienda a las personas que padecen dengue; si no está dispuesto a hacer su trabajo, pedimos que lo deje", añadió.

El asambleísta Arturo Lemus también urgió al titular de Salud a dar soluciones, ante el problema que está representando el dengue para el Estado.

"Nos damos cuenta que, tanto el Secretario como su jefe (el Gobernador), lo único que han hecho es dar pretextos y justificaciones ante la emergencia que representa el dengue; urgen soluciones, no explicaciones. La renuncia que pedimos del secretario no es por una cuestión personal, sino porque nos está dejando ver que el servicio público no es lo suyo", declaró Lemus.

"Los diputados de Morena respetamos al Secretario de Salud, pero si no puede con su trabajo, entonces que deje el lugar, que deje el puesto a alguien que quiera trabajar por tantas personas que lo único que esperan es un trabajo bien hecho", acotó.