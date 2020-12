Instalan 39 mil filtros sanitarios contra el Covid-19 en espacios públicos de Michoacán

Michoacán. - El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Salud del Estado (SSM), ha instalado un total de 39 mil 238 filtros sanitarios en diversos espacios públicos, en coordinación con los 113 municipios y las 8 jurisdicciones, desde el 28 de febrero hasta la fecha, se continúan implementando acciones para el monitoreo y control de la pandemia.

Estas estrategias son parte de las medidas básicas de higiene para la prevención y contención del Covid-19, en donde se hace promoción al uso del gel antibacterial por medio de las instalaciones de los filtros sanitarios.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con estas acciones se identifican los posibles casos de Coronavirus, en el caso de presentar fiebres en los centros de salud y hospitales, entonces las personas reciben orientación y canalización para que reciban la atención necesaria.

Para ello, se incorporaron filtros en 3 mil 265 dependencias gubernamentales, 16 mil 433 espacios de trabajo, 367 escuelas y estancias infantiles, 97 estancias del adulto mayor, mil 115 asociaciones religiosas, civiles y deportivas; 368 centrales de autobuses, camiones y transporte público; 13 mil 747 hoteles, restaurantes, comercios y tiendas departamentales; así como 3 mil 846 plazas y espacios públicos.

De igual manera, se han realizado reuniones dentro de los municipios sobre el Covid-19, además se han activado 113 Comités Municipales de Salud, con el propósito de implementar acciones de contención que ayuden a contener la propagación de la epidemia.

Es por eso que el Gobierno de la meseta purépecha invita a la población a mantenerse en casa, mantener la implementación de las medidas básicas y de higiene dentro del hogar, además de no olvidar el uso de gel antibacterial, lavado de manos, sana distancia, así como no saludar de mano, beso y/o abrazo, resaltando el estornudo de etiqueta con el ángulo interno del brazo.Así como no tocarse la cara con las manos sucias, toda vez que el Covid-19 entra al organismo a través de las mucosas de ojos, nariz y boca.

De igual manera, la Secretaría de Salud Michoacán pone a disposición de la población las 11 líneas del 800-122-2890 en donde se podrán resolver todas las dudas, además del micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre Covid-19.

Aureoles exhorta a acatar medidas en epoca decembrina

Durante una reunión con el Comité de Seguridad y Salud, el Gobernador de Michoacán, (Silvano Aureoles Conejo, aprovechó para invitar a la población a acatar las medidas preventivas contra el Covid-19,) a fin de que la entidad se mantenga estable y libre de contagios.

“Tenemos que buscar ser lo más empáticos posible para convencer a la mayoría de la población de que actuar con responsabilidad y protección es por bien de la vida”, dijo el Gobernador de Michoacán, al encabezar la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Seguridad en Salud.

En la reunión también se contó con la participación de los alcaldes municipales, medios de comunicación, líderes religiosos, así como el Ejército, Marina, Guardia Nacional, también los representantes del sector empresarial, servicios de salud públicos y privados; en donde se detallaron las acciones a implementar para enfrentar el Covid-19, así como las crisis que dejó la pandemia.

“Hasta ahora la ubicación que tiene Michoacán en el manejo de la epidemia se debe a que no hemos bajado la guardia y hemos sido firmes en que se apliquen las medidas, crecimos en capacidad de servicios hospitalarios y eso nos debe de motivar a las y los michoacanos a seguir los cuidados correspondientes”, comentó Silvano Aureoles integrante de la Alianza Federalista.