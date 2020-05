Instalan unidades móviles de pruebas Covid en Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán. - Instalan unidades móviles para realizar pruebas de Covid-19 en el municipio de Lázaro Cárdenas, ya que esta es la entidad que presenta el mayor número de casos positivos.

De acuerdo a la información que se encuentra en el portal de la Secretaria de Salud de Michoacán, el estado presenta un total de 478 casos y de ese número 215 son los que se registran en la entidad de Lázaro Cárdes, que resulta ser un total de más del 40 por ciento.

En el municipio de Lázaro Cárdenas, instalaran cinco unidades móviles para realizar las pruebas del Covid-19, con el fin de aislar a los posibles casos positivos que se encuentren en la entidad y así evitar un mayor número de contagios.

Este es el municipio con mayor número de casos positivos en el estado. Es increíble que todos los días hay un registro de incremento de decenas y por eso, nuevamente, hago un fuerte llamado a toda la población para destacar la importancia que esta emergencia sanitaria representa. pic.twitter.com/cT8Ns9NqaW — Silvano Aureoles (@Silvano_A) May 7, 2020

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, señaló que el número de contagio en este municipio continua en aumento, asimismo señaló que es una enfermedad muy peligrosa que ha cobrado la vida de 58 michoacanos.

También señaló que dos de los hositales privados de Morelia, capita del estado están saturados de personas contagiadas por Coronavirus, estos casos que se encuentran internados en los nosocomios pertencen a Lázaro Cárdenas.

"Los que tienen manera van a atenderse allá, pero lo cierto es que no hay cura, no hay medicinas, no hay vacuna, la unica manera de contenerlo es atender las recomendaciones" señaló en la rueda de prensa que compartió el Silvano Aureoles, en sus redes sociales.

El mandatario señaló que se han implementado acciones y medidas preventivas de carácter obligatorio en el estado, con el objetivo de evitar mayor número de contagios, sin embargo, mencionó que aún así hay personas que no lo creen y que no actan las medidas preventivas.

Junto al gobernador @Silvano_A , dimos arranque a la toma de muestras #COVID19 en unidades móviles para Lázaro Cárdenas. Hasta el momento es el municipio con mayor número de contagios, es importante que todos tomen conciencia de la situación y se queden por su seguridad en casa. pic.twitter.com/suuHtdYIUx — Diana Carpio Ríos (@DraDianaCarpio) May 7, 2020

"Hay que decirlo compañeras y compañeros, aquí se desparó porque no se acataron las medidas que hemos venido dictando, no se cumplió el protocolo" señaló el funcionario estatal.

Aureoles, señaló que estás medidas son de manera temporal y que habrá tiempo para reactivar las actividades económicas, pero ahora el momento primordial es salvar vidas.

Los niños y las personas con asma pueden verse afectados y tener complicaciones si se contagian de #COVID19. Es importante que tomemos las precauciones adecuadas y realizar el tratamiento indicado para evitar infecciones. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/WpLWXPnrgb — SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN (@SALUDMICH) May 7, 2020

El gobernador de Michoacán, agradeció la labor de el personal de salud del estado y resaltó el esfuerzo que realizan estas personas que se encuentran el la primera línea de batalla contra el Covid-19.