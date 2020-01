Instrucción a Guardia Nacional es no usar fuerza contra migrantes: AMLO

CDMX.- El Presidente López Obrador aseguró que la Guardia Nacional tiene la instrucción de no usar la fuerza y que contención de migrantes fue un caso aislado.

Esto luego que el lunes pasado, elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) frenaron al grupo de 800 integrantes de la Caravana 2020 de centroamericanos que avanzaba sobre la carretera federal hacia Tapachula.

"Fue un caso aislado que desde luego no vamos nosotros a aplicar siempre, eso no es el distintivo de este Gobierno, nosotros queremos la paz, resolver las discrepancias con diálogo", dijo en conferencia mañanera.

"Resistieron mucho los de la Guardia Nacional porque hubo también de parte de los migrantes agresión, incluso tiraron piedras y demás y sin embargo resistieron los de la Guardia Nacional, no se cayó en la trampa de responder con violencia, que es lo que posiblemente buscaban los dirigentes de las caravanas y nuestros adversarios, 'los conservas'. Pero afortunadamente no pasó a mayores, hay la instrucción de que no se utilice la fuerza, el que no tiene la razón recurre a la fuerza bruta y el que tiene la razón no tiene por qué utilizar la fuerza".

El Mandatario señaló que algunos de los miembros de la caravana son engañados sobre que no hay problema para ingresar a México, en su búsqueda de llegar a Estados Unidos.

Comentó que algunos desistieron y aceptaron regresar voluntariamente a sus países de origen.

"Ayer regresaron como 200, 300, hoy también regresan otros, otros están aceptando quedarse a trabajar, a algunos se les está consiguiendo trabajo en Honduras. No queremos que lleguen al norte y puedan ser enganchados o víctimas de la delincuencia", dijo.

"Desde luego, genera mucha polémica todo este asunto, pero buscamos respetar los derechos humanos".

En el operativo del lunes pasado, agentes militares y migratorios interceptaron al contingente de migrantes a la altura del Municipio de Frontera Hidalgo, detuvieron a varios indocumentados y los subieron a autobuses y Urvans para trasladarlos a la Estación Migratoria Siglo 21.