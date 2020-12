Intensifica Claudia Pavlovich campaña en redes sociales para prevenir festejos navideños

Sonora.- Esta semana ya es Navidad y la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, lo sabe, es por ello que ha intensificado su campaña en redes sociales para invitar a todos los sonorenses a hacer conciencia sobre que llevan a cabo las celebraciones siguiendo todas la medidas de seguridad, para ello utiliza un divertido video de Santa Claus enseñando cuáles son las acciones para prevenir el contagio de SARS-CoV-2.

Desde el día de ayer, a través de sus redes sociales, Claudia Pavlovich Arellano ha posteado una serie de imágenes y videos en los que hace un llamado a toda la ciudadanía para que acaten, de la forma debida, las medidas contra el contagio y la propagación del Covid-19.

La campaña de Claudia Pavlovich para prevenir contagios de Covid-19 en Navidad, se intensifica/ Fuente: @ClaudiaPavlovic

En la primera de sus publicaciones, la mandataria estatal posteó una foto en la que aparece una pequeña niña con la leyenda "papás, no festejen posadas ¡No quiero que les pase nada!, con clara referencia a que lo más importante en este año no es que se llevan a cabo los tradicionales festejos sino conservar la salud y la mejor manera de hacerlo siempre será rehuyéndole a las congregaciones en donde hayan muchas personas juntas, sobre todo si no viven en la misma casa. (De favor, pide Claudia Pavlovich a los sonorenses abstenerse de hacer fiestas)

En la segunda publicación (y una de las más creativas) dirigida especialmente al público infantil, Pavlovich Arellano comparte un corto video en el que aparece Santa Claus y da unas sencillas y cortas recomendaciones que se deben de seguir para evitar contraer el coronavirus: la primera, usar gel antibacterial y la segunda, ponerse cubrebocas cuando de está en lugares públicos. Haciendo un llamado especial a los niños para que estos se pongan el cubrebocas.

En la tercera publicación, Claudia Pavlovich muestra un video en el que aparece una nariz oliendo una comida, mientras que a un lado sale la leyenda "ya huele a navidad" y acto seguido se muestran algunos platillos típicos sonorenses para estas fechas, de pronto aparecen unas letras "y si no hueles ¡No salgas por favor", esto como referencia a que uno de los síntomas tempranos del contagio del Covid-19, es la ausencia de olor y sabor de los alimentos.

Por último, en el último video compartido por la gobernadora de Sonora se ve a una familia que se encuentra esperando a Santa Claus, pero que recibe todos los insumos en la puerta de la casa mientras el resto de su familia se encuentra a fuera, poniendo el ejemplo de que eso es lo que se debe hacer en estas fechas para prevenir los contagios y propagación del SARS-CoV-2.

Cifras Covid-19 en Sonora

Por su parte, en cuanto a las cifras de Covid-19 en Sonora del día 21 de diciembre: en 24 horas, se presentaron 10 defunciones por el virus, dando un total de 3738 muertes por coronavirus en la entidad. Por su parte, se registraron 227 nuevos casos, los cuales, hasta el momento suman 48, 320 casos. Tanto en contagios como en muertes, el municipio capital, Hermosillo, es el que más presenta.