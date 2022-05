¡Internet gratis para todos!, propone alcalde 160 puntos de conectividad gratuitos para Morelia

Morelia, Michoacán.- Morelia y sus tenencias tendrán internet gratis para los ciudadanos, las 160 antenas de conectividad serán instaladas en espacios públicos, se busca que los principales beneficiados sean los estudiantes, y las familias que no pueden pagar este servicio en sus hogares.

“Son 160 espacios públicos en los que la ciudadanía podrá tener internet gratuito. Estos puntos estarán ubicados en las 14 tenencias, en plazas públicas, clínicas municipales, algunos espacios deportivos, por supuesto las plazas del Centro Histórico y los distintos lugares donde hay afluencia de estudiantes, familias y ciudadanía en general, para que puedan tener acceso a la red y mejor conectividad”, explicó Alfonso Martínez Alcázar, presidente Municipal de Morelia.

Se busca que la capital de Michoacán esté a la vanguardia en materia conectividad a la red, sin crear una distinción entre colonias, lo más importante para la autoridad municipal es que los morelianos logren estar bien comunicados.

Es relevante mencionar que este programa estará restringido para no permitir la descarga de videos, películas y cualquier tipo de material de contenido sexual. Su enfoque es educativo y de comunicación, a través de las diversas plataformas.

El programa tendrá varias etapas y la primera será la instalación de los 160 puntos que costarán cerca de 16 millones de pesos al erario municipal, el proyecto está a cargo de la Secretaría de Bien Común y Política Social, del ayuntamiento, se espera que esto pueda ser posible antes de que comience el próximo ciclo escolar.

También se informó que se otorgarán 500 dispositivos móviles a familias de la ciudad, y se regalarán 3 mil chips de celulares, principalmente para estudiantes, jóvenes que no tienen acceso por cuestiones económicas, para que puedan estar conectadas y conectados.

“Esta primera etapa estamos pretendiendo que pueda arrancar el día primero de julio, porque nos interesa que el siguiente ciclo escolar pueda estar operando para que no haya jóvenes que no tengan oportunidad de conectarse en la red; que no existan personas incomunicadas” añadió Alfonso Martínez.

El titular de la Secretaría de Bien Común y Política Social, Adolfo Torres Ramírez, detalló que además las tenencias y plazas públicas, se instalarán puntos de conectividad en 14 unidades deportivas, en 32 centros comunitarios y en 40 unidades médicas, por mencionar algunos.

“Los dispositivos que se estarán instalando tienen una capacidad de conexión de hasta 500 personas al mismo tiempo y una distancia lineal de 250 metros desde el modem y estarán ubicados en puntos estratégicos” informó Torres Ramírez.

La primera etapa consta de la instalación de los 160 puntos de conectividad; para la segunda es que se contempla la entrega de los 500 modemsinalámbricos que se puedan llevar a cualquier lugar o bien, instarlos en el hogar, a fin de que niños, niñas y jóvenes se les facilite hacer sus trabajos y tareas.