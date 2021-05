Investigador de Biología de la UAS trabaja en la conservación de la amapa rosa y amarilla

Como parte de los trabajos y actividades en pro de la conservación, protección y embellecimiento con paisajes de especies nativas, José Gerardo Bojórquez Castro, biólogo de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), cada año emprende un recorrido por la ciudad de Culiacán en busca de semillas de árboles de amapa rosa y amarilla de monte, que sean aptas para su colecta, que tiene como objetivo preservar y conservar este árbol majestuoso, característico por embellecer la ciudad y las áreas donde se encuentran.

El investigador y también profesor de asignatura de la Facultad de Biología de la UAS, expresó que trabajar con especies que son parte de la vegetación nativa y de los paisajes que rodean la ciudad, sería interesante que la población sepa que sus jardines, bulevares u otros sitios, se reforestan con especies de estas características.

“Ya son varios años en lo que hemos estado involucrados en campañas de reforestación y de donación de árboles, este año no va a ser la excepción y hay que prepararnos con tiempo, no podemos esperar a que por allá en octubre que queramos regalar plantas a veces ya no hay semillas, no hay material genético con el que podamos contar”, señaló.