Investigan a estudiante de medicina que se burló de madre dando a luz

Ciudad de México.- Luego de que en las redes sociales circulara un video en donde se observa a una estudiante de medicina burlarse de una madre dando a luz en la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio a conocer que está investigando el caso.

“La Facultad de Medicina está realizando la averiguación correspondiente con las instituciones de salud y sus profesores sobre la alumna @DraMalinka @germanfajardo”, escribió la institución en Twitter.

El video compartido por la joven en donde se escucha a una joven en su labor de parto causó indignación entre los usuarios de las redes sociales quienes inmediatamente cuestionaron la ética de la estudiante.

“Bienvenidas a Toco señoras de 15 años con 3 de dilatación”, mientras que en el video se puede ver a la estudiante riendo y al fondo una mujer que pide auxilio.

La joven estudiante pensó que al igual que a ella, a los usuarios de las redes sociales les iba a parecer cómico el video pero se equivocó y recibió un sinfín de comentarios. A la estudiante la calificaron de insensible y la causante de una tragedia hacia la mujer embarazada o el bebé de la misma.

Otro hecho reciente que indignó fue en el ISSSTE de Querétaro, cuando circuló un video que mostró el momento en que el personal médico del Hospital General “Querétaro” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) baja un cadáver en una camilla por las escaleras del nosocomio porque los elevadores se encuentran descompuestos.

Dicho material fue difundido por Diario Querétaro, quien informó que los dos elevadores que están en el hospital se descompusieron; uno hace más de un año y el otro el domingo, cuando varias personas se quedaron atrapadas.

Así que por lo anterior no les quedó más a los empleados que subir y bajar a personas recién operadas o que se encuentran en terapia intensiva.

De acuerdo con testigos, señalan que no hay quién ordene las reparaciones necesarias, y además refirieron que no son solamente los elevadores los que no sirven, si no que no hay lavadoras ni medicamentos suficientes.