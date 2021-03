Investigan presunta muerte de adulto mayor en Guerrero tras ser vacunado contra Covid-19

Guerrero.-El titular de la Secretaría de Salud del estado de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos informó que las autoridades han iniciado una investigación sobre un adulto mayor que murió presuntamente 40 minutos después de ser vacunado contra Covid-19.

De acuerdo con lo informado, el adulto mayor habría recibido la vacuna de Sinovac contra Covid-19 en el módulo del Fórum del Mundo Imperial en Acapulco.

Explicó que la investigación inició luego de que un usuario en redes sociales aseguró que su tío había muerto minutos después de recibir la dosis anticovid.

“El diagnóstico del motivo de la muerte fue trombosis, no soy médico y no tengo el conocimiento suficiente para afirmar que lo causó la vacuna contra el Covid-19, pero varios médicos que sí tienen el conocimiento me comentaron que es uno de los efectos secundarios de la vacuna y muy posiblemente fue la causa de la muerte de mi tío”, escribió Gilberto Quintero Estrada en redes sociales.

El secretario de salud aseguró que el adulo no había muerto por trombosis y descartó que la misma haya sido provocada por la vacuna contra Covid-19.

Explicó que el equipo contacto a la familia, y a la funeraria y acuerdo con los deudos se acordó realizar los estudios necesarios de necropsia con el personal de Servicio Médico Forense y especialistas en salud.

Mencionó que se descubrió que el adulto tenía otros padecimientos los cuales fueron anexados a la investigación, sin embargó la conclusión que se obtuvo hasta el momento fue que la vacuna no fue la causa de la muerte, en tanto seguirán las investigaciones para precisar la investigación.