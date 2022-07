Investigan vínculos de Edil con 'Chueco'

Chihuahua.- El Fiscal General de Chihuahua, Roberto Fierro, afirmó que hasta ayer no se había tenido contacto con el Alcalde de Urique, el emecista Daniel Silva, y dijo que se investigan supuestos vínculos del Edil con José Noriel Portillo Gil, alias "El Chueco", presunto autor del homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora.

Fierro fue cuestionado sobre la presunta relación entre "El Chueco" y el Edil, quien presuntamente desapareció desde el 20 de junio, cuando ocurrió el crimen contra los religiosos en la parroquia de San Francisco Javier, en Cerocahui.

"Estamos trabajando en la investigación de esa parte. No te puedo decir ahorita que sí está involucrado o no, sería violar la presunción de inocencia, pero estamos trabajando. Todas las líneas de investigación las estamos generando", explicó Fierro.

El titular de la Fiscalía aseveró que no existe una denuncia como tal, sino que es una indagatoria.

-¿Y el Alcalde está ausente?", se le preguntó.

"No les sabría decir, no tengo el dato exacto", respondió.

-¿No han tenido contacto ustedes?

"No, no hemos tenido contacto", se limitó a responder el Fiscal.

El Alcalde Silva, quien fue electo en los comicios de 2021, aseguró que no ha estado ausente desde que ocurrieron los homicidios de los sacerdotes jesuitas, así como del guía de turistas Pedro Palma.

El Gobierno de Urique informó que el Alcalde "ha estado de forma permanente atendiendo los múltiples desafíos que enfrenta la comunidad".

"Un servidor Daniel Silva ha estado, estoy y estaré atendiendo las problemáticas en el municipio de Urique", afirmó el emecista en un comunicado enviado a través de una cuenta de Movimiento Ciudadano.

"Es falsa la información que diversos medios de comunicación han difundido en torno a mi supuesta ausencia; por el contrario, desde los lamentables hechos donde murieron dos sacerdotes y un guía turístico se ha hecho presencia con los pobladores de Cerocahui", aseveró.

Silva agregó que su función ha sido resolver problemas y atender el caso del triple homicidio.

"Nosotros habitamos aquí de forma permanente y queremos lo mejor para nuestro pueblo", dijo el emecista.

"Finalmente, el Gobierno municipal refrenda su compromiso de trabajar incansablemente por Urique y sus pobladores. Ni un paso atrás, el progreso del municipio de Urique tiene que seguir adelante".

Las indagatorias por el asesinato de los jesuitas lo colocan como un sospechoso, al menos por omisión, respecto a la actividad del grupo criminal de "Los Salazar" y del homicida Portillo Gil, aún prófugo.