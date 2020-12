Invita Omar Fayad a hidalguenses a utilizar plataforma "Consume Hidalgo"

Hidalgo.- El gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses manda un mensaje contundente a la ciudadanía para que, a fin de evitar los contagios por Covid-19, se eche mano de la gastronomía local en las festividades del mes de diciembre, la cual podrán adquirir haciendo uso de la plataforma virtual "Consume Hidalgo".

El día de hoy, a través de sus redes sociales, Omar Fayad Meneses invitó a todos los hidalguenses para que, protegiendo la salud y la vida de sus familias, hagan sus compras navideñas y de fin de año utilizando la plataforma "Consume Hidalgo", en la que además de poder adquirir diversos artículos también podrán ellos mismos ofertar sus productos a la ciudadanía.

Omar Fayad intensifica medidas contra Covid-19 en Hidalgo/ Fuente: @omarfayad

Cabe mencionar que el mandatario estatal ha estado reforzando las medidas para evitar el contagio y la propagación del SARS-CoV-2 en espacio de estas dos últimas semanas, tras que los contagios, las hospitalizaciones y muertes se dispararan en la entidad. Anteriormente, no se le había visto tan activo en el tema, como sí lo demostraban otros mandatarios estatales.

En este sentido, más apegado a las medidas que año con año de despliegan en estas.temporadas, Omar Fayad Meneses publicó un tweet en el que dio a conocer que elementos de los tres distintos órdenes (federales, estatales y municipales) se encuentran las 24 horas del día dispuesto a acudir al llamado que los ciudadanos hagan si se les presenta alguna emergencia, pendiendo de manifiesto el programa "Hidalgo Seguro" que se intensificará durante los últimos días del año.

Cabe mencionar que dentro de este mismo programa, el día de ayer, el mandatario estatal hiso especial énfasis en el hecho de las fatales consecuencias que puede provocar la pirotecnia que tradicionalmente se utiliza en estas fechas, de ahí que, exhortara a que se evitara, en la medida de lo posible, utilizarlos, pero que, en dado caso de que se sufriera un accidente al usarlos, recordó que las líneas del 911 estaban atentas todo el día.

En relación a las medidas que se han desplegado en Hidalgo con el propósito de evitar y prevenir los contagios y muertes por Covid-19, desde hace unos días el gobernador de Hidalgo había anunciado que, aunque causara descontento en la sociedad, se volvería a implementar el "Hoy No Circula" en la entidad. Además, de ello, el mandatario informó que diversos centros turísticos sería cerrados los fines de semana, mientras que se agudizarían algunas medias en ciertos municipios, para no tener que recurrir de nueva cuenta al cierre de la economía a nivel estatal. (No vamos a frenar la economía de Hidalgo para reducir contagios de Covid-19: Omar Fayad)

Cabe destacar que hace dos días, Omar Fayad dio a conocer que en la XLVI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad en la que participó, sugirió que los elementos policiales sean considerados como prioridad en la campaña de vacunación contra Covid-19 que está a punto de comenzar en el país, puesto que, argumentó, ellos, del mismo modo que el personal de salud, se exponen diariamente al contagio del virus debido a lo que su trabajo les demanda.