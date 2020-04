Irapuato ordena uso obligatorio de cubrebocas

Irapuato, Guanajuato. – Con el objetivo de evitar la propagación del Covid-19 en, el municipio de Irapuato ha hecho obligatorio el uso de cubrebocas en la población, de acuerdo a la información brindada por el ayuntamiento municipal.

El gobierno de Irapuato informó a través de un boletín que sancionara a quienes no cumplan con las medidas preventivas y las personas que no usen cubrebocas también recibirán penalidad.

Esta medida se aplicará con fundamento en los artículos 17, fracción IX y artículo 18 fracción XIV del Reglamento de Policía del municipio de Irapuato, conforme a las faltas o infracciones que atenten contra la salud pública o la tranquilidad de la población, conforme a la dependencia.

Visitamos negocios del municipio que venden productos esenciales para verificar que cumplan con las medidas de prevención correspondientes, en estos momentos nos encontramos en Walmart, Paseo #Irapuato.

Ayúdanos a salir de esto lo antes posible, sigue las recomendaciones. pic.twitter.com/BkUw3tEnav — Gobierno de Irapuato (@irapuatogob) April 24, 2020

Según las autoridades municipales la multa por no portar cubrebocas es de más de mil 42 pesos, mientras que los negocios que no cumplan con las medidas preventivas serán de hasta 3 mil pesos, esto por no cumplir con las reglas sanitarias.

Estas acciones se establecen de acuerdo a las disposiciones del Gobierno de la República Mexicana, mediante el decreto en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad SARS-CoV2 (Covid-19), informó el ayuntamiento municipal.

En estos momentos, se notifica la clausura de la 'Dulcería Imagina' en avenida San Pedro por venta de artículos no esenciales.

¡Por favor sigue las recomendaciones! pic.twitter.com/UOjvEyAUqi — Gobierno de Irapuato (@irapuatogob) April 24, 2020

Mencionado decreto señala que las medidas preventivas para evitar la propagación del Covid-19, estarán a cargo de cada región de acuerdo a su ámbito de competencia, es por eso que el gobierno municipal de Irapuato declara obligatorio de cubrebocas, así como las medidas sanitarias para los comercios esenciales, de acuerdo a lo señalado en el boletín informativo.