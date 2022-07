Isaac Gabriel, de 11 años, sufre caída en escuela en Querétaro

Querétaro.- A consecuencia de una caída en la escuela cuando se encontraba en la hora del recreo, un menor de tan solo 11 años de edad, estudiante de la primaria República Francesa en el estado de Querétaro, quedó parapléjico.

De acuerdo a lo dado conocer por las autoridades de dicha institución académica, Isaac Gabriel tropezó en las instalaciones de la escuela primaria el pasado 30 de marzo del año en curso, lo que provocó que al caer se golpeara la cabeza.

Ahora, se encuentra postrado en una cama en el Hospital del Niño y la Mujer de Querétaro en coma inducido y con el lamentable diagnostico de haber sufrido, por el golpe en la cabeza, daño neuronal.

No obstante, la madre del menor de edad, Citlally Magali Maya, ha denunciado que fue por negligencia de la escuela localizada en la colonia Garambullo que hoy su hijo se encuentra parapléjico.

La madre de familia relató que fue alrededor de las 11 de la mañana del 30 de marzo cuando recibió una llamada de parte de la directora de la primaria donde estudia su hijo, quien le refirió que este se había caído.

“Me hablan diciéndome que se había caído en la primaria, que había sufrido un resbalón, pero la maestra lo tomó con calma. La directora me dijo: ‘es que el niño se cayó, si gusta hablar con él’, me lo pasan y el niño nada más lloraba, yo le preguntaba ‘¿qué te pasó?’ y me dijo ‘me caí’, le pregunté ‘¿cómo te sientes?’ y me dijo ‘triste’, pero estaba llorando y no dejaba de llorar, así que le pregunté si quería que fuera por él y me dijo que sí”, narró.

Al arribar a la institución, Citlally Magali encontró a su hijo solo llorando en una jardinera. Tras ello, la directora se acercó a ellos y le mencionó que el infante solamente tenía algunas heridas del lado derecho de la cabeza, debajo del oído, y que ya se le habían practicado las curaciones requeridas.

No obstante, cuando la mujer estaba llevando a su hijo de 11 años al médico, Isaac Gabriel empezó a vomitar y, cuando se encontraron en urgencias, el estado de salud del niño fue clasificado como de gravedad.

Luego de una revisión rápida, el doctor concluyó que el infante se encontraba muy mal, por lo que procedieron a llamar a la ambulancia y fue donde se produjo su primer paro respiratorio. Ya en el Hospital del Niño y la Mujer le diagnosticaron trauma craneoencefálico.

“Nos refieren que tuvo un trauma craneoencefálico, del cual me empezaron a decir del daño y a mí me indagaron, obviamente piensan que uno lo golpeó o que se me cayó. Les conté la situación. Fue increíble que, de un raspón, como me lo entregó la maestra, hayamos llegado a esto”, contó la madre.

De acuerdo con Maya, Isaac presenta muerte cerebral total de las neuronas del hemisferio derecho en la parte frontal, lo que ocasionó falta de coordinación, habla e inmovilidad, entre otras afectaciones a su normalidad. Pese a que permanece en cama a la espera de que lo den de alta, el menor tendrá que arrastrar esta condición por lo que queda de su vida.

La madre ha asegurado que pese a que no busca culpables, lo que sí quiere es que se haga justicia por su hijo. En tanto, el padre del infante ha dado a conocer que existe una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado de Querétaro con número ClQR0/12027/2022, mediante la cual se busca esclarecer el hecho.