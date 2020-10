Ismael Hernández diputado federal del PRI da positivo a Covid-19

Ciudad de México.- El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Ismael Hernández originario del estado de Durango informó que dio positivo a Covid-19 tras haberse realizado la prueba.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el legislador federal, indicó que ante la presencia de malestares físicos decidido realizarse la prueba Covid-19 a la cual resultó positivo.

"Ante la presencia de malestares físicos, me realicé una prueba de #COVID19, he sido informado que el resultado es positivo. Me mantendré aislado los próximos días, y continuaré trabajando virtualmente, cumpliendo con mis responsabilidades en la Cámara de Diputados y la Confederación Nacional Campesina", escribió Hernández en Twitter.