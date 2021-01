Jaime Bonilla anuncia apertura de gimnasios, iglesias y otros establecimientos con aforo de 25%

Baja California Norte.- Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, dio a conocer que, de acuerdo con las medidas de la Secretaría de Salud del Estado, los gimnasios y los centros de culto como iglesias, podrán reabrir durante la semana con una capacidad del 25 por ciento.

El gobernador Jaime Bonilla indicó que será a partir de este próximo jueves y viernes que las actividades comiencen a retomarse en las ciudades del estado, a pesar de que Baja California se mantiene en rojo en el semáforo de la Secretaría de Salud que mides el riesgo de contagio de coronavirus SARS-CoV-2.

La Secretaría de Salud de Baja California anunció que actividades como gimnasios y centros de culto, podrán abrir con 25% de su capacidad desde el próximo jueves o viernes”, informó Bonilla en Twitter.

Aunado a su publicación, adjuntó un video del secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, donde explicaba cada una de las actividades que serán reabiertas a pesar del semáforo rojo en la entidad.

Alonso Pérez indicó que aún se están aprobando los protocolos de seguridad e higiene para implementar en algunos lugares que se tienen contemplados reabrir, por lo que no se ha definido el día de la reapertura.

Los establecimientos que abrirán son:

Gimnasios y centros deportivos

Cines, teatros y evento culturales

Centros religiosos

Casinos

Restaurantes

Centros comerciales

Supermercados

Transporte público

El secretario de Salud indicó que las autoridades del estado de Baja California tendrán en estricta vigilancia que los nuevos protocolos de seguridad e higiene se estén implementado en todos los establecimientos.

Aseguró que durante el confinamiento no ha detectado que no se han cumplido correctamente las medidas de seguridad, pues los establecimientos no cumplen con los protocolos y permiten en un gran aforo en sus inmediaciones.

Todas las actividades antes mencionadas serán autorizadas con 25 por ciento de aforo, y de no acatar la orden serán sancionados, a excepción del transporte público y restaurantes con un 50% y 30% respectivamente.