Jaime Bonilla asegura no tener adeudo de predial por casi 90 mil pesos en propiedad

Baja California.- El gobernador constitucional del estado de Baja California Norte, Jaime Bonilla Valdez, desmintió el tener una supuesta deuda por 89 mil pesos por deber 19 años de predial de una propiedad ubicada en la ciudad de Tijuana.

Hace un par de semanas un medio local de Tijuana expuso el caso donde la propiedad en la calle Gladiolas de la colonia Jardines de la Mesa en Tijuana, a nombre de Jaime Bonilla Valdez, presentaba un adeudo ascendiente por no pagar caso 20 años de predial sumando casi los 90 mil pesos.

Durante una la conferencia del día 11 de enero, el gobernador Jaime Bonilla fue cuestionado acerca de este predio, asegurando que la información expuesta semanas previas se trataba de una fuente de mala fe.

Jaime Bonilla indicó que la propiedad sí estaba a su nombre, pero que esta había sido vendida hace más de 40 años, pero el cambio del nombre del propietario no se había realizado, asegurando que ahora pertenecía al señor Víctor Lorenzo.

Es un predio que vendí yo antes de casarme y tengo 42 años de casado. Si las personas no cambian sus registros, no cambian el catastro y lo tienen ahí porque a lo mejor no tienen dinero para cambiarlo”, declaró Bonilla Valdez.