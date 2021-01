Jaime Bonilla asegura que Tijuana necesita ‘secretario de seguridad profesional’ ante ola de inseguridad

Baja California.- El gobernador del estado de Baja California Norte, Jaime Rodríguez Valdez, aseguró que la ciudad de Tijuana arece de un secretario de seguridad profesional que pueda combatir la inseguridad que vive el municipio al ser el número uno en el estado y a nivel nacional en homicidios dolosos.

Bonilla Valdez indicó que el presidente municipal de Tijuana, Baja California, es consciente del déficit en el cuerpo policiaco para combatir la inseguridad, por lo que hizo un llamado para atender la problemática que afectado todos los días a los ciudadanos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“La importancia es tener un secretario de seguridad profesional en la Secretaría de Seguridad Pública aquí en Tijuana. Es el municipio con mayor índice de homicidios y no lo puede ver eso el presidente municipal, no considera que es prudente poner una persona experta en esos manejos”, declaró el mandatario estatal.

El gobernador Jaime Bonilla hizo esta declaración debido a que por el momento el municipio de Tijuana no cuenta con un secretario de Seguridad dese la salida de Jorge Ayón Monsalve, lo que ha generado un descontrol en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en este rubro.

Por el momento, el puesto es atendido por Juan Valdés Moreno, encargado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana.

Leer más: Se incendia una casa y rescatan a un perro con quemaduras en Tijuana

“No importa que tanto nos coordinemos, es que no tenemos con quién coordinarnos en Tijuana, o sea, hay una persona que no le entiende por lo más mínimo al tema de la seguridad… mientras no resolvamos el problema de Tijuana, Tijuana va hacer que el estado se vea mal”, indicó Bonilla Valdez.

Asimismo, Jaime Bonilla indicó que no sólo hace falta atender el problema de la falta de un coordinador de seguridad en Tijuana, sino hacer también una limpia en los elementos policiales activos para un mejor desempeño en la seguridad del municipio.